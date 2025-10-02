„Fahren mit breiter Brust hin“ – Rheindörfer heiß aufs Spitzenspiel

Spitzenfußball auf Bezirksliga-Niveau ist garantiert, wenn der SSV Jan Wellem die SpVg Rheindörfer empfängt. Beide Teams sind ungeschlagen, punktgleich und stehen mit 13 Zählern direkt hinter Tabellenführer Schönenbach. Jan Wellem reist mit dem Rückenwind eines klaren 4:1-Erfolgs in Heiligenhaus ins Topspiel. Es geht nicht nur um drei Punkte, sondern um ein Signal im Titelrennen.

Deutz will Serie fortsetzen – Frielingsdorf setzt auf Heimstärke Spannung ist garantiert, wenn der SV Frielingsdorf die Sportvereinigung Deutz 05 empfängt. Der Aufsteiger hat sich mit acht Punkten in den ersten Wochen stark präsentiert und ist auf heimischer Anlage – wenn auch mit zwei Remis – noch ungeschlagen. Die Gäste aus Köln reisen nach dem 6:0-Kantersieg gegen den TFC Köln mit breiter Brust an und wollen ihre Serie unter dem neuen Trainer Markus Hilmer fortsetzen. Trainer Andreas Dreiner weiß um die Schwere der Aufgabe. „Nach den Rheindörfern erwartet uns die nächste Top-5-Mannschaft der Liga. Eine Mannschaft, die über hohes Tempo und hohe individuelle Qualität verfügt“, sagt er. Dennoch blickt Dreiner zuversichtlich auf das Heimspiel: „Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel und wollen in heimischen Gefilden weiter ungeschlagen bleiben. Dafür müssen wir uns aber im Vergleich zur letzten Woche steigern.“ Ardic: "Eines der schwierigsten Auswärtsspiele" Die Gäste aus Köln überzeugten zuletzt unter ihrem neuen Trainer Markus Hilmer auf ganzer Linie. Für den sportlichen Leiter Yilmaz Ardic ist jedoch auch die Partie in Frielingsdorf eine echte Herausforderung: „Frielingsdorf ist eines der schwierigsten Auswärtsspiele der Liga. Sie haben eine eingespielte Mannschaft und haben gut in die Bezirksliga gefunden.“ Dennoch geht Ardic optimistisch in das Duell: „Es wird ein intensives Spiel, das uns alles abverlangen wird. Wir werden gut vorbereitet sein.“

TFC Köln auf Wiedergutmachung aus – Südwest will Serie festigen Die Vorzeichen vor dem Duell zwischen dem Türkischen FC Köln und der DJK Südwest Köln könnten kaum unterschiedlicher sein. Während die Gastgeber nach der klaren 0:6-Pleite bei Deutz 05 Wiedergutmachung betreiben wollen, reist Südwest mit zehn Punkten und Tabellenplatz fünf im Rücken an. Für beide Mannschaften ist es das zweite Spiel einer englischen Woche. TFC Köln will sich neu aufstellen Trainer Oguz Kahraman betonte, dass sein Team die deutliche Niederlage in Deutz aufgearbeitet habe: „Wir haben uns zusammengesetzt und alles analysiert, wie es dazu kommen konnte, dass wir relativ schnell so hoch zurücklagen. Wir haben die Fehlerquellen ausgemacht, sodass wir jetzt wissen, wie wir das angehen.“ Trotz der Doppelbelastung durch das Pokalspiel sieht er sein Team bereit: „Wir erwarten einen der Top-5 und bereiten uns akribisch darauf vor. Die Jungs haben schon bewiesen, dass wir in der Liga mithalten können.“ Kahraman blickt daher optimistisch auf das Heimspiel: „Wir freuen uns auf Südwest, auf ein Top-5-Team und wünschen uns natürlich das bestmögliche Ergebnis. Die Jungs sind fokussiert und wollen am Sonntag ihren Stempel wieder aufdrücken.“ Errens: "Ein bisschen eine Überraschungstüte" Auf der anderen Seite rechnet Daniel Errens, Trainer der DJK Südwest, mit einem schwer berechenbaren Gegner: „Die Ergebnisse vom TFC sind noch nicht wirklich konstant. Sie hatten jetzt auch schon mit Rheindörfern, Jan Wellem und Deutz, drei Teams aus den Top 5. Also auch so ein bisschen Überraschungstüte, auf welchen TFC wir dann treffen.“ Für Errens ist klar, was seine Mannschaft erwartet: „Wir wissen um die Qualität der diversen Einzelspieler, die teilweise aus höherklassigen Mannschaften kommen. Wenn die Spielfreude entwickeln, wird es für jeden Gegner schwer.“ Das Ziel ist aber klar formuliert: „Wir fahren mit dem Ziel dahin, drei Punkte auswärts zu holen, um uns dann auch oben unter den Top 5 zu festigen.“ Personell muss Südwest auf Michel Hampe (Leistenbeschwerden) verzichten, dafür könnten die Zwillinge Philipp und Hendrik Graf ihr Comeback geben.

