„Fahren mit breiter Brust hin“ – Rheindörfer heiß aufs Spitzenspiel

Spannung ist garantiert, wenn der SV Frielingsdorf die Sportvereinigung Deutz 05 empfängt. Der Aufsteiger hat sich mit acht Punkten in den ersten Wochen stark präsentiert und ist auf heimischer Anlage – wenn auch mit zwei Remis – noch ungeschlagen. Die Gäste aus Köln reisen nach dem 6:0-Kantersieg gegen den TFC Köln mit breiter Brust an und wollen ihre Serie unter dem neuen Trainer Markus Hilmer fortsetzen.
Trainer Andreas Dreiner weiß um die Schwere der Aufgabe. „Nach den Rheindörfern erwartet uns die nächste Top-5-Mannschaft der Liga. Eine Mannschaft, die über hohes Tempo und hohe individuelle Qualität verfügt“, sagt er. Dennoch blickt Dreiner zuversichtlich auf das Heimspiel: „Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel und wollen in heimischen Gefilden weiter ungeschlagen bleiben. Dafür müssen wir uns aber im Vergleich zur letzten Woche steigern.“
Die Gäste aus Köln überzeugten zuletzt unter ihrem neuen Trainer Markus Hilmer auf ganzer Linie. Für den sportlichen Leiter Yilmaz Ardic ist jedoch auch die Partie in Frielingsdorf eine echte Herausforderung: „Frielingsdorf ist eines der schwierigsten Auswärtsspiele der Liga. Sie haben eine eingespielte Mannschaft und haben gut in die Bezirksliga gefunden.“ Dennoch geht Ardic optimistisch in das Duell: „Es wird ein intensives Spiel, das uns alles abverlangen wird. Wir werden gut vorbereitet sein.“
Die Vorzeichen vor dem Duell zwischen dem Türkischen FC Köln und der DJK Südwest Köln könnten kaum unterschiedlicher sein. Während die Gastgeber nach der klaren 0:6-Pleite bei Deutz 05 Wiedergutmachung betreiben wollen, reist Südwest mit zehn Punkten und Tabellenplatz fünf im Rücken an. Für beide Mannschaften ist es das zweite Spiel einer englischen Woche.
Trainer Oguz Kahraman betonte, dass sein Team die deutliche Niederlage in Deutz aufgearbeitet habe: „Wir haben uns zusammengesetzt und alles analysiert, wie es dazu kommen konnte, dass wir relativ schnell so hoch zurücklagen. Wir haben die Fehlerquellen ausgemacht, sodass wir jetzt wissen, wie wir das angehen.“ Trotz der Doppelbelastung durch das Pokalspiel sieht er sein Team bereit: „Wir erwarten einen der Top-5 und bereiten uns akribisch darauf vor. Die Jungs haben schon bewiesen, dass wir in der Liga mithalten können.“
Kahraman blickt daher optimistisch auf das Heimspiel: „Wir freuen uns auf Südwest, auf ein Top-5-Team und wünschen uns natürlich das bestmögliche Ergebnis. Die Jungs sind fokussiert und wollen am Sonntag ihren Stempel wieder aufdrücken.“
Auf der anderen Seite rechnet Daniel Errens, Trainer der DJK Südwest, mit einem schwer berechenbaren Gegner: „Die Ergebnisse vom TFC sind noch nicht wirklich konstant. Sie hatten jetzt auch schon mit Rheindörfern, Jan Wellem und Deutz, drei Teams aus den Top 5. Also auch so ein bisschen Überraschungstüte, auf welchen TFC wir dann treffen.“
Für Errens ist klar, was seine Mannschaft erwartet: „Wir wissen um die Qualität der diversen Einzelspieler, die teilweise aus höherklassigen Mannschaften kommen. Wenn die Spielfreude entwickeln, wird es für jeden Gegner schwer.“ Das Ziel ist aber klar formuliert: „Wir fahren mit dem Ziel dahin, drei Punkte auswärts zu holen, um uns dann auch oben unter den Top 5 zu festigen.“
Personell muss Südwest auf Michel Hampe (Leistenbeschwerden) verzichten, dafür könnten die Zwillinge Philipp und Hendrik Graf ihr Comeback geben.
Wenn der FC Rheinsüd Köln am Sonntag den ungeschlagenen Tabellenführer SV Schönenbach empfängt, sind die Rollen klar verteilt. Rheinsüd steht nach fünf Spielen bei sieben Punkten und musste zuletzt beim 1:1 gegen die DJK Südwest Köln einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Schönenbach dagegen hat bislang eine makellose Bilanz hingelegt und alle fünf Partien gewonnen – zuletzt mit 4:1 gegen Germania Zündorf.
Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer schätzt die Ausgangslage nüchtern ein: „Wie schon vor der Saison zu erwarten war, ist Schönenbach definitiv einer der Titelanwärter dieses Jahr. Wir gehen mit sehr unterschiedlichen Vorzeichen in die Partie. Sie haben jetzt alle fünf Spiele gewonnen und souverän gestaltet. Wir haben die letzten Wochen leider nicht die Ergebnisse erzielen können, die wir uns vorstellen. Von daher sind die Rollen klar verteilt.“
Trotz der Favoritenrolle des Gegners will Krämer sein Team mutig auftreten sehen: „Wir werden uns mit allen Mitteln wehren und versuchen, zu Hause ein gutes Spiel auf den Platz zu bringen, um möglicherweise für eine Überraschung zu sorgen.“
Um gegen den Tabellenführer zu bestehen, sieht Krämer vor allem zwei Schlüssel: „Das A und O wird es sein, die große Qualität von Schönenbach nicht ins Spiel kommen zu lassen, gar nicht ins Aufkommen zu lassen. Wir werden so gut es geht gegen den Ball arbeiten und gleichzeitig ein bisschen besser mit dem Ball zu agieren und selber Gefahr vor dem Tor auszustrahlen.“
Vor allem im eigenen Ballbesitz fordert er eine Steigerung: „Wir werden insbesondere im Spiel mit Ball dafür einen Schritt nach vorne machen müssen. Da waren wir zuletzt wenig konsequent genug, nicht geradlinig genug, einfach zu wenig Durchschlagskraft auf den Platz gebracht.“
Ein Kellerduell mit richtungsweisendem Charakter erwartet die Zuschauer in Zündorf. Germania steht mit nur drei Punkten unter Druck und setzt im Heimspiel alles auf Sieg, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herzustellen. Gegner Bergfried reist nach dem 4:3-Befreiungsschlag gegen Ford Niehl mit frischem Selbstvertrauen an, muss jedoch die Belastung eines Doppelspieltags wegstecken. Während Zündorf auf Heimpower setzt und mutig nach vorne spielen will, hofft Bergfried auf die Fortsetzung des positiven Flows.
Co-Trainer Yanik Gilles machte deutlich, wie wichtig die Partie ist: „Bergfried und wir sind jetzt nicht optimal in die Saison gestartet. Beide können die Punkte, glaube ich, ganz gut gebrauchen.“
Trotz der jüngsten 1:4-Niederlage in Schönenbach blickt Gilles optimistisch auf das Heimspiel. „Wir gehen natürlich voll auf Sieg. Es ist ein Heimspiel und alles andere wäre gelogen, wenn wir nicht sagen, wir wollen da voll auf Angriff gehen. Also auf die drei Punkte natürlich alles mit Struktur und nicht überpacen und da schon unseren Plan verfolgen und den auch durchziehen.“
Bergfried-Trainer Hannes Diekamp freut sich zwar über den 4:3-Erfolg gegen Ford Niehl, sieht seine Mannschaft aber vor einer großen Belastung: „Die terminlichen Ansetzungen finde ich höchst unglücklich gewählt, um es mal freundlich auszudrücken, dass man am Freitag und Sonntag ein Pflichtspiel hat", so Diekamp über die Terminplanung in Kreispokal und Liga.
Trotz der dünnen Personaldecke bleibt er kämpferisch: „Wir wollen den positiven Flow aus dem ersten Saisonsieg mitnehmen. Die Stimmung im Training war besser. Einstellung im Training war besser. Wir hatten eine sehr, sehr gute Einheit. Das wollen wir auf das Wochenende übertragen und im besten Fall damit zwei erfolgreiche Spiele bestreiten – und das Glücksgefühl noch ein paar Wochen weitertragen.“
Punktlos am Tabellenende, aber mit wachsendem Mut: Ford Niehl empfängt den FC Hürth II und will den Befreiungsschlag schaffen. Trainer Dogan Oymak verweist auf die positiven spielerischen Ansätze der letzten Wochen und setzt auf Leidenschaft und Teamgeist, um endlich Zählbares mitzunehmen. Die Gäste reisen mit sieben Punkten im Rücken an und wollen nach dem 2:2 gegen Hoffnungsthal ihre Position im Mittelfeld festigen.Niehl trotz null Punkten optimistisch
Trainer Dogan Oymak blickt trotz der schwierigen Ausgangslage kämpferisch auf das Duell: „Unsere Lage in der Liga ist aktuell sicherlich nicht einfach: Nach fünf Spielen stehen wir noch ohne Punkt da. Aber die letzten drei Begegnungen waren spielerisch hervorragend und wir haben deutliche Fortschritte gezeigt. Das macht mir Mut und zeigt mir, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist.“
Die Doppelbelastung durch Pokal- und Ligaspiel sieht Oymak als Herausforderung, aber auch als Chance: „Genau in solchen Situationen zeigt sich Charakter. Wir lassen uns nicht unterkriegen – im Gegenteil: Wir wollen diese Spiele nutzen, um weiter an Stärke zu gewinnen und das, was wir uns erarbeiten, endlich auch in Punkte umzumünzen.“
Besonders hebt Oymak den Zusammenhalt hervor: „Die Moral in der Truppe ist stark. Die Jungs geben trotz der schwierigen Ausgangslage Vollgas, motivieren sich gegenseitig und zeigen großen Willen. Jeder weiß, dass wir nur als Einheit erfolgreich sein können.“ Gegen Hürth II soll nun endlich der erste Erfolg gelingen: „Wir wollen uns für unsere guten Leistungen der letzten Wochen belohnen und den ersten Schritt in die richtige Richtung machen. Ich bin überzeugt: Mit Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist werden wir das schaffen.“
Der TV Hoffnungsthal empfängt den SC Schwarz-Weiß Köln – ein Spiel mit Vorgeschichte. Während die Hausherren mit sieben Punkten im sicheren Mittelfeld stehen, warten die Gäste noch auf den ersten Sieg und stecken tief im Tabellenkeller fest. Besonders pikant: Das 0:6 aus der Vorsaison gegen SW Köln nagt noch immer an Hoffnungsthal und dient als zusätzliche Motivation. Für die Kölner geht es hingegen um nichts weniger als den ersten Befreiungsschlag der Saison. Die Zuschauer können sich auf ein intensives und emotionales Duell einstellen.
Maciek Gawlik, sportlicher Leiter des TV Hoffnungsthal, sieht trotz personeller Sorgen gute Chancen: „Diese Woche sind wir so ein bisschen reduziert vom Kader, einige kranke, angeschlagene, verletzte Spieler, Urlauber. Aber das lasse ich nicht als Ausrede gelten. Wenn ich teilweise andere Kader sehe, die mit deutlich kleinerem Aufgebot unterwegs sind und super Leistungen bringen, dann müssen wir auch zusammenhalten und Gas geben.“
Das 6:0 aus der Vorsaison ist für Gawlik zusätzliche Motivation: „Schwarz-Weiß hat uns zum Abschluss letzter Saison zu Hause deklassiert. Von daher haben wir wirklich was gut zu machen. Wenn wir da an die Leistung von letzter Woche anknüpfen, behalten wir die drei Punkte zu Hause.“
Trainer Sven Müller will die negative Serie unbedingt beenden: „Wir wollen am Sonntag ganz klar drei Punkte holen – genau mit der Einstellung trainieren wir die ganze Woche. Da ist richtig Feuer drin, die Jungs sind richtig heiß.“
Dabei weiß er um die besondere Brisanz der Begegnung: „Ich glaube, die Hoffnungsthaler haben ein Stück weit noch eine Rechnung mit uns offen aufgrund des Rückspiels. Aber wir wollen zeigen, dass wir eine Berechtigung haben in der Liga, dass mit uns zu rechnen ist.“
Nach dem knappen 2:3 gegen Brühl sieht Müller seine Mannschaft nicht chancenlos: „Am Sonntag waren wir einfach nicht gut genug, um drei Punkte mitzunehmen. Aber davor haben wir gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner mithalten können. Nichtsdestotrotz gilt der volle Fokus auf Sonntag, Ziel sind mindestens ein, wenn nicht sogar drei Punkte.“
Mit neuem Selbstvertrauen geht der SC Brühl in das Duell mit dem Heiligenhauser SV. Der erste Saisonsieg in Schwarz-Weiß Köln hat dem Aufsteiger Rückenwind verschafft, nun soll gegen den HSV nachgelegt werden. Heiligenhaus steckt nach dem 1:4 gegen Jan Wellem in einer heiklen Phase, will aber unbedingt wieder in die Spur finden. Beide Teams trennt aktuell nur ein Sieg – ein richtungsweisendes Aufsteigerduell, das viel Spannung verspricht.
SCB-Trainer Arif Cinar setzt nach dem ersten Erfolg auf den nächsten Schritt: „Es wird für uns wieder schwer. Heiligenhaus ist auch ein eingespieltes Team, die über Jahre zusammen spielen. Wir wissen, was deren Stärken und Schwächen sind. Dementsprechend haben wir auch trainiert und werden dafür alles tun, dass wir das Spiel gewinnen.“
Für Cinar ist klar, dass nur mit Konstanz der Weg nach oben führt: „Sonst helfen uns die drei Punkte, die wir jetzt am Wochenende gegen Schwarz-Weiß geholt haben, nicht weiter. Die Mannschaft hat wieder gut trainiert. Die haben Lust, die haben Bock drauf. Wir werden den Kampf annehmen und gucken, dass wir nach 90 Minuten den Sieger auf dem Platz verlassen.“
HSV-Coach Andy Esins warnt vor den nun selbstbewussten Brühlern: „Für uns ist es ein richtungsweisendes Spiel gegen einen Gegner, der mit einem Auswärtssieg im Rücken Selbstbewusstsein getankt hat und mit einem Sieg auf einen Punkt an uns rankommen kann.“
Sein Team müsse deshalb besonders aufmerksam sein: „Wir wissen, dass ein Gegner auf uns wartet, der sehr flexibel in seinem Ansatz ist. Die Vorbereitung ist schwierig, weil wir uns mental sowohl auf einen großen Rasenplatz als auch auf einen engen Kunstrasenplatz einstellen müssen. Wir nehmen den Gegner sehr ernst und erwarten eine komplexe Aufgabe.“
Spannung pur verspricht das direkte Verfolgerduell zwischen dem SSV Jan Wellem und der SpVg Rheindörfer. Beide Teams sind noch ungeschlagen, beide haben 13 Punkte – und beide wollen den Druck auf Tabellenführer Schönenbach hochhalten. Während Jan Wellem mit einem souveränen 4:1 in Heiligenhaus Selbstvertrauen tankte, setzte Rheindörfer spät gegen Frielingsdorf den entscheidenden Treffer. Die Ausgangslage ist klar: Hier treffen zwei formstarke Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander. Ein Spiel, das nicht nur für die Tabelle, sondern auch fürs Selbstverständnis im Titelrennen von Bedeutung ist.
SSV-Coach Alexander Voigt blickt mit Respekt, aber auch mit Vorfreude auf die Partie: „Ein schweres Spiel, gegen eine Mannschaft, die sehr, sehr gut in die Saison gekommen ist und auch verdientermaßen dort steht, wo sie steht. Sie haben nicht umsonst 13 Punkte wie wir geholt, das kommt nicht von ungefähr.“
Für Voigt zählen die Gäste zu den heißesten Anwärtern auf den Titel: „Eine gute, starke, gewachsene Mannschaft, die wirklich Männerfußball spielt, die sich wehrt, die körperlich einiges mitbringt und fußballerische Qualität hat und die ich ganz klar zum Favoritenkreis zähle in dieser Saison.“ Er rechnet daher mit einer offenen und intensiven Begegnung: „Das wird ein interessantes Spiel, ein enges Spiel mit vielen Zweikämpfen, vielen guten Aktionen nach vorne, wo am Ende so ein bisschen auch die Tagesform entscheidet.“
Rheindörfer-Trainer Sebastian Tillmann reist mit großem Selbstvertrauen nach Köln: „Wir fahren mit breiter Brust und einer saisonübergreifenden Serie von elf ungeschlagenen Spielen zum Top-Favoriten der Liga. Jan Wellem hat sich im Sommer nochmals gezielt verstärkt und verfügte bereits in der vergangenen Saison über einen sehr starken Kader. Wir wissen genau, was uns dort erwartet, und bereiten uns dementsprechend intensiv vor.“
Die Vorfreude ist in der gesamten Mannschaft spürbar: „Das gesamte Team – und auch das Umfeld – brennt auf dieses Topspiel. Wir sind voller Vorfreude und lassen uns überraschen, mit welchem Ergebnis wir am Ende wieder nach Hause fahren.“
Das Spitzenspiel verspricht Fußball auf hohem Bezirksliga-Niveau. Beide Mannschaften treten ungeschlagen an und wollen ihre Position im Titelrennen festigen. Die Zuschauer dürfen sich auf ein packendes Duell zweier formstarker Teams freuen.