Fahner Höhe zu abgezockt für Westvororte

Nach verhaltenem Beginn setzte der Gastgeber früh das erste Ausrufezeichen: In der 12. Minute wurde ein Angriff über die rechte Seite sauber zu Ende gespielt, Maximilian Brandau stieg im Zentrum hoch und nickte eine präzise Flanke unhaltbar zur Führung ein. Der Treffer wirkte wie ein Türöffner für die Hausherren, während Gera-Westvororte nur schwer ins Spiel fand. Die Gäste bemühten sich zwar um eine Antwort, blieben aber zunächst glücklos. Ein Abschluss von Bastian Dräger landete zwar im Netz, wurde jedoch wegen Abseits zurückgepfiffen. Weitere Versuche – unter anderem ein Distanzschuss von Tim Richter sowie ein Abschluss von Tom Eichberger nach Vorarbeit von Konrad Szydlo – sorgten kaum für echte Gefahr. Ganz anders der Gastgeber: Mit klaren Aktionen und konsequentem Umschaltspiel blieb die Fahner Höhe gefährlich. In der 25. Minute folgte der nächste Nadelstich: Nach einem schnellen Konter behielt Daniel Trübenbach die Übersicht und lupfte den Ball sehenswert über den herausgeeilten Keeper zum 2:0 ins Tor. Bis zur Pause kontrollierten die Hausherren das Geschehen weitgehend, ohne jedoch weiter nachzulegen.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig am Spielbild. Die Fahner Höhe verwaltete die Führung souverän, während Gera-Westvororte zwar engagiert auftrat, aber im letzten Drittel die nötige Präzision vermissen ließ. Ein strammer Schuss von Eichberger strich knapp am Tor vorbei, weitere Abschlüsse aus der Distanz blieben ungefährlich. Mit zunehmender Spielzeit verflachte die Partie, vieles spielte sich zwischen den Strafräumen ab. Dennoch sorgte der Gastgeber mit einem weiteren Standard für die Vorentscheidung: In der 75. Minute setzte sich Kapitän Arthur Machts nach einer Hereingabe im Luftduell durch und köpfte zum 3:0 ein. In der Schlussphase bäumten sich die Gäste noch einmal auf und hatten ihre beste Szene des Spiels: Zunächst wurde ein Schuss von Tim Richter spektakulär auf der Linie geklärt, den Nachschuss setzte Markus Klotz an die Latte, ehe auch der dritte Versuch in höchster Not geblockt wurde – eine Szene, die den Spielverlauf noch einmal kurz auf den Kopf zu stellen drohte. Dennoch blieb es bei der klaren Führung, auch wenn Gera-Westvororte in der Nachspielzeit noch zum Ehrentreffer kam: Tom Eichberger nahm den Ball aus der Drehung und traf flach ins linke Eck zum 3:1-Endstand (90.+1).