Fahner Höhe verabschiedet Trio

Rico Baumgart, Elshan Aliyev und Peempos Thubthimdee werden künftig nicht mehr in Dachwig auflaufen...

Rico Baumgardt , der seine aktive Laufbahn als Spieler bereits vor mehreren Monaten verletzungsbedingt beenden musste, spielte insgesamt fünf Jahre (mit Unterbrechung) für die fahnerschen Farben und kam dabei auf 45 Pflichtspiel-Einsätze und ein Tor! Im Ehrenamt war er bei den Fahner Fussball Ferien von Beginn an als Trainer aktiv und hat fußballbegeisterte Kids gecoacht. Die gesammelte Erfahrungen möchte der 24-Jährige ab sofort nutzen, um das Trainerteam seines Heimatvereins SC 1918 Grossengottern zu verstärken.

Peempos Thubthimdee war bei der Verabschiedung des FCFH am letzten Spieltag bereits in seiner Heimat Thailand und wird den Verein nach einer Saison ebenfalls wieder verlassen. Wohin es ihn verschlägt, ist momentan noch offen. Der 19-Jährige kam im letzten Sommer vom SV 09 Arnstadt nach Dachwig. Er konnte sich jedoch nicht durchsetzen und war 13 Mal als Einwechselspieler in der Thüringenliga aktiv.