Fahner Höhe gewinnt Test gegen Arnstadt Im ersten Testspiel nach der Winterpause empfing Thüringenligaspitzenreiter SV 09 Arnstadt den NOFV Oberliga 16 FC An der Fahner Höhe auf Kunstrasen am Obertunk.

Spielbericht von Uwe Vester

Während die Gäste bereits in der nächsten Woche ihren Punktspielauftakt bestreiten müssen, war es für die Hausherren der Beginn von sechs Testpartien. Den unterschiedlichen Stand in der Vorbereitung beider Teams sah man vor allem im ersten Durchgang deutlich. Die Gäste wirkten spritziger, ballsicherer und besaßen Vorteile in der Zweikampfgestaltung.

Trotzdem machten es die Nullneuner bei den Gegentoren dem Kontrahenten zu einfach. So fielen die ersten Tore nach gleichem Strickmuster. Der erste Angriff der Dachwiger war gleich von Erfolg gekrönt. Eine Linksflanke Minkmars spitzelte Kirchner ungehindert aus Nahdistanz über die Torlinie (2.). Konsequent besetzten die Fahnerschen die Flügel, hielten das Tempo hoch und erzielten durch schnelles Umschalten Torgefahr. Arnstadt tat sich schwer ins Spiel zu finden, was auf Grund der unterschiedlichen Situation wenig überraschte. Den Ausgleich hatte Patrick Hädrich auf dem Schlappen, als er von Neuzugang Evernson Pierre mustergültig in Szene gesetzt wurde, aber an Torwart Weinrich scheiterte (10.), dann schlug E. Pierre einen Haken nach Messings Zuspiel zu viel, so dass die Gästedeckung klären konnte (12.). Danach neutralisierten sich beide Mannschaften, bevor die Partie in der Schlussphase wieder Fahrt aufnahm. So drückte der im Zentrum freistehende Kirchner eine Hereingabe Bachs aus Nahdistanz über die Torlinie (28.). Die Chance zum Anschlusstreffer vergab Felix Bertram, der nach einer Ecke freistehend über das Tor köpfte (30.). Für den Pausenstand sorgte Bärwolf, welcher völlig freistehend aus zentraler Position Torwart Lock keine Abwehrchance ließ (38.). Insgesamt ging das Halbzeitergebnis in Ordnung, Fahner hatte jederzeit das Spiel im Griff.

Im zweiten Durchgang wechselten beide Trainer zahlreich durch. Im weiteren Verlauf erreichten die Nullneuner Gleichwertigkeit, standen stabiler, kamen besser in die Zweikämpfe uns gestatteten dem Gegner nicht mehr den Spielraum für seine Konterattacken. Lohn dessen war der Anschluß durch Torjäger Patrick Hädrich, der einfach mal aus 20 Metern abzog und Torwart Reinwald überwand (56.). In der Schlussphase kamen die Gäste noch einmal auf, Aliyev und Raffel vergaben in aussichtsreichen Positionen (76., 77.). Durch ein missglücktes Anspiel Varnhagens kam Wiesner in Ballbesitz und schoß den Ball ins lange Eck zum klaren Endstand.

Am nächsten Sonnabend, den 21. Januar gastieren die Nullneuner um 13.00 Uhr beim Oberligisten Wacker Nordhausen. „Das Ergebnis war für mich zweitrangig, wir wollten in die Abläufe kommen, hatten auch die eine oder andere Möglichkeit und haben uns im zweiten Durchgang gesteigert. Es ist völlig normal, das zu diesem Zeitpunkt Abstimmungsprobleme sichtbar wurden, mir ging es darum allen Beteiligten Spielzeit zu verschaffen, Fahner Höhe war im ersten Abschnitt klar besser“ so Trainer Martin Hauswald nach der Begegnung.