Fahnen dabei, Punkte geteilt: Dickmann rettet Lathen einen Zähler

Die wichtigste Frage war diesmal schon vor dem Anpfiff geklärt: Die Fahnen waren da. Eine Woche nach dem kuriosen Fauxpas beim Spiel zwischen Haren und Dalum konnte Schiedsrichter Jan Hopster gemeinsam mit seinen Assistenten Luis Maximilian Kiepe und Hannes Schulte pünktlich loslegen. Danach rückte bei knapp 30 Grad schnell der Fußball in den Mittelpunkt.

Vor rund 150 Zuschauern bestimmte Teglingen zunächst klar die Partie. Hendrik Krüßel scheiterte früh am starken Lathener Keeper Nils Pennemann. Kurz vor der Pause fehlten dann nur Zentimeter zur Führung: Ein Freistoß von Timo Hager knallte an die Unterkante der Latte und sprang im Bereich der Torlinie wieder ins Feld. Ob der Ball vollständig hinter der Linie war, ließ sich auch anhand der Bilder nicht zweifelsfrei auflösen. So ging es torlos in die Kabinen.

Nach der Pause belohnte sich der SV Teglingen. Carlo Sievering bediente Michael Schulte, der zur hochverdienten Führung traf (49.). Danach wurde Lathen allerdings stärker. Dominic Dickmann brachte zunächst das Kunststück fertig, freistehend das leere Tor zu verfehlen, machte seinen Fehlschuss später aber wieder gut: Eine zu kurze Teglinger Rückgabe erlief der Torjäger und traf zum 1:1 (75.).

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In einer umkämpften Schlussphase hatten beide Mannschaften noch Möglichkeiten. Teglingen wollte den Dreier, öffnete dadurch aber Räume für Lathen. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung.