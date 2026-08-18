Fagerström schockt den Spitzenreiter

– Foto: SV Atlas

Der SV Atlas Delmenhorst hat seine Antwort auf die Niederlage beim HSC Hannover gegeben – und das ausgerechnet beim zuvor noch ungeschlagenen Tabellenführer. Die Mannschaft von Trainer Key Riebau setzte sich bei Hannover 96 II mit 1:0 (1:0) durch und feierte damit ihren ersten Sieg nach der Rückkehr in die Regionalliga Nord. Vor 276 Zuschauern im Eilenriedestadion erzielte Tobias Fagerström den entscheidenden Treffer.

Auch danach blieben die Gäste die gefährlichere Mannschaft. Atlas störte den Spielaufbau des Spitzenreiters wirkungsvoll und kam selbst immer wieder zu Abschlüssen. Hannover hatte dagegen Probleme, Ruhe und Struktur in die eigenen Aktionen zu bekommen.

Nur wenige Tage nach dem vorherigen Auftritt in der Landeshauptstadt veränderte Riebau sowohl personell als auch taktisch einiges. Die Maßnahmen griffen von Beginn an. Atlas erwischte den deutlich besseren Start und hatte bereits nach wenigen Sekunden die erste gute Gelegenheit. Einen Freistoß von Linus Urban brachte Marcel Rassmann gefährlich auf das Tor, scheiterte jedoch am Hannoveraner Schlussmann Jonas Schwanke.

Die Führung war deshalb folgerichtig. Nach einem Abschluss von Rassmann reagierte Fagerström am schnellsten und verwertete den Abpraller zum 1:0. Laut offiziellen Spieldaten fiel der Treffer in der 29. Minute. Bis zur Pause boten sich den Delmenhorstern weitere Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Aufgabenstellung. Hannover erhöhte den Druck und Atlas musste deutlich mehr verteidigen als noch in den ersten 45 Minuten. Doch die Defensive um Marlo Siech, Ibrahim Temin und Alejo Sanchez Romero hielt stand. Dahinter erwies sich Damian Schobert als sicherer Rückhalt.

Führung über die Zeit gebracht

In der Schlussphase wurde die Begegnung zunehmend zerfahren. Zahlreiche Unterbrechungen erschwerten beiden Mannschaften den Spielfluss, was Atlas mit der knappen Führung allerdings entgegenkam. Riebau reagierte zudem mit mehreren Wechseln und brachte unter anderem Lucas Bauer, Eric Anozie, Lamine Diop und Tom Berling.

Entscheidend war, dass sich die Delmenhorster trotz des wachsenden Hannoveraner Drucks nicht mehr entscheidend aus der Ordnung bringen ließen. Nach dem 2:2 zum Auftakt bei Eintracht Norderstedt und der anschließenden Niederlage beim HSC Hannover gelang damit der erste Dreier der noch jungen Regionalliga-Saison.

Bemerkenswert ist vor allem die Art und Weise: Atlas versteckte sich beim bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer keineswegs, sondern legte mit einer mutigen und chancenreichen ersten Halbzeit selbst die Grundlage für den Erfolg. Nach der Pause zeigte der Aufsteiger anschließend, dass er eine knappe Führung auch unter größerem Druck verteidigen kann.

Hannover 96 II – SV Atlas Delmenhorst 0:1

Hannover 96 II: Jonas Schwanke, Manuel Braun (82. Florent Aliqki), Giordinelo Meulens (64. Rafael Martins Marques), Joschua Siewert, Tim van den Heuvel, Levent Aycicek, Asuma Ikari, Jasper Reinhold, Alexander Vogel (75. Merlin Sinanovic), Taycan Kurt (46. Yunus Ünal), Tom Hobrecht (64. Julius Meusel) - Trainer: Lars Barlemann

SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Ibrahim Temin, Linus Urban (84. Eric Anozie), Alejo Sanchez Romero, André Nicolas N'Diaye, Marcel Rassmann, Fin Tiedeken (94. Tom Berling), Niklas Tepe (74. Mats Kaiser), Steffen Rohwedder (75. Lucas Bauer), Tobias Fagerström (88. Lamine Diop) - Trainer: Key Riebau

Schiedsrichter: Dominik Kopmann (Hamburg) - Zuschauer: 276

Tore: 0:1 Tobias Fagerström (29.)