Fagasinski über den Prozess beim 1. FC Wülfrath

1. FC Wülfrath – Victoria Mennrath. Nach einer Ergebnisdelle kann ein Sieg, gerade im Fußball, eine Menge Positives bewirken. Davon gehen sie jedenfalls beim auf Rang 15 gekletterten 1. FC Wülfrath aus. Hintergrund: Das souverän herausgespielte 3:0 in Unterrath. Immerhin gegen einen Klub aus dem Mittelfeld der Landesliga, Gruppe 1 und der erste Sieg seit dem 2:0 am 24. August in Kapellen.

Und im Hinblick auf das Sonntag-Heimspiel um 15 Uhr im Lhoist Sportpark von besonderer Bedeutung? „Wenn wir an diese Leistung anknüpfen, werden wir auch gegen Mennrath drei Punkte einfahren. In Unterrath haben wir uns für eine rundum starke Vorstellung völlig zu Recht belohnt. Nicht nur für das Selbstvertrauen unserer Offensivspieler, für uns alle war dieser Erfolg sehr wichtig. Zuletzt fehlte es ja im letzten Drittel manches Mal an der nötigen Durchschlagskraft“, stellt Alex Fagasinski heraus.

Er, den sie alle „Faga“ nennen, ist einer der routinierten Akteure im Team, ausgestattet mit Regionalliga-Erfahrung aus seiner Zeit bei Schalke 04 II und VfL Bochum II in den Jahren 2013 bis 2015. Am „Schalker Markt“ spielte der heute 31-Jährige bereits in der U17 und U19 auf Bundesliganiveau. Auf der linken Außenbahn als „Schienenspieler“ defensiv wie offensiv zu Hause, ging es für den Linksfuß nach jeweils einer Regionalliga- und Oberligasaison bei der SSVg Velbert im Sommer 2017 zum damaligen Bezirksligisten TVD Velbert.

„Faga“ konzentrierte sich bereits zuvor (und in der Folge) mehr auf sein berufliches Fortkommen. Da fehlte die Zeit für höherklassigen Amateurfußball. Dennoch: Beim TVD ging es binnen zwei Jahren (2018, 2019) bis hoch in die Oberliga. Dieser Spielklasse (in Westfalen) gehört auch der SV Schermbeck an, wohin Fagasinski im Sommer 2024 aus privaten Gründen wechselte. Gleichwohl für nur sechs Monate.

Seit Januar verstärkt der Routinier den FCW, feierte im Juni den Landesliga-Aufstieg und geht auch in diesen etwas schwierigeren Wochen voran: „Wir befinden uns als Aufsteiger nach wie vor in einem Lernprozess. Wichtig ist, dass Moral und Einstellung in der Truppe stimmen, sich alle individuell verbessern wollen und richtig Bock haben. Im Training und sonntags im Spiel.“

Kontrahent ist gut drauf

Diese Tendenz wollen die Wülfrather gegen den Tabellendritten bestätigen. Kein leichtes Unterfangen, stellen die Gäste doch ein in weiten Teilen eingespieltes, homogenes Team, das nur einen Zähler weniger als Klassenprimus Solingen 03 aufweist. Dazu haben der seinerzeit in der Jugend von Borussia Mönchengladbach ausgebildete Paul Szymanski (28) oder der gleichaltrige und mit vier Treffern geführten Noah Kubawitz, neben anderen, einen guten Namen in der Liga. „Mennrath hat die letzten vier Spiele allesamt gewonnen. Die kommen mit Selbstvertrauen zu uns, aber wir werden es ihnen so schwer wie möglich machen. Nach dem Sieg in Unterrath hatten wir eine richtig gute Trainingswoche“, betont Joscha Weber.

Der 31-jährige Chefcoach fügt hinzu: „Wir wollen unsere gute Leistung vom Vorsonntag möglichst noch um einen Tick steigern. Außerdem fehlt uns ja immer noch der erste Heimsieg in der Landesliga.“ Von daher ist die FCW-Devise ebenso einfach wie erfolgversprechend: hundert Prozent abliefern und als Team ans Maximum gehen. Nicht dazu beitragen können „Urlauber“ Athanasios Xiros und Tom Paß. Der stets zuverlässige Mittelfeldmann erlitt gegen Amern einen Innenbandriss im Knie und wird jetzt einige Zeit fehlen.