Fäustle Festspiele in Greimeltshofen - SVG bleibt daheim schadlos ⬛🟥

Am 11. Spieltag war der SSV Markt Rettenbach zu Gast in Greimeltshofen. Die Gäste, die bereits das erste Tief der Saison überstanden haben, haben in den vergangenen Wochen wieder ordentlich gepunktet. Grundsätzlich eine Mannschaft die als "Top-5-Mannschaft" bezeichnet werden sollte. Aber auch die Mannen von Coach Merk liefern mehr oder weniger konstant ab und stehen zurecht auf einer der Top-Platzierungen in der Tabelle. Die Ausgangssituation war dementsprechend pari vor der Partie, wenn man rein das sportliche Leistungsniveau betrachtet.

Der Start der Partie zeigte direkt, warum man sich von der tabellarischen Momentaufnahme nicht blenden lassen sollte. Der Gast startet rasant, sodass die SVG Defensive bereits in den ersten Minuten eine brenzlige Situation zu überstehen hatte. Ein kluger Schnittstellenball auf einen schnellen Offensivmann der Gäste führte dazu, dass dieser lediglich mit einem Foulspiel gestoppt werden konnte. Glücklicherweise, aus Sicht der Heimelf, entschied der Referee auf Freistoß und gab zudem keine Verwarnung/Platzverweis. Der Freistoß führte dann aber zu keiner Gefahr, er diente lediglich als Weckruf für den SVG.

Von nun an übernahmen die Greimeltshofer die komplette Spielkontrolle. Zudem dauerte es an diesem Nachmittag auch nicht lange, um daraus Kapital schlagen zu können. Eine feine Einzelaktion von AF11 über außen war es, die in der Mitte eigentlich von Stiegeler Christian verwertet hätte werden sollen. Als er dann aber regelwidrig vom Keeper gestoppt wurde, war es für Alex Fäustle ein einfaches Unterfangen, den fälligen Strafstoß zu verwandeln. (6.)

Nach diesem frühen 1:0 blieb der SV Greimeltshofen weiter auf dem Gas und ließ den Gästen kaum Luft zu atmen. Folglich folgte das 2:0 zeitnah. Bei einem Gestochere im Sechzehner stand wiederum Alex Fäustle goldrichtig und nutzte die sich ihm bietende Chance eiskalt zum 2:0 (13.). Ein beruhigendes Ergebnis was dem SVG zusätzliche Sicherheit brachte. Sicherheit im Hinblick auf Kombinationsspiel im Mittelfeld und auf konzentrierte und griffige Zweikampfführung.

Wieder dauerte es deshalb nicht sehr lange bis ein weiteres Tor folgte. Und wieder war der Torschütze der Gleiche. Alex Fäustle nutzte einen Querschläger in der Abwehr aus und schloss direkt in lange Eck, zum 3:0, ab. (28.).

Ohne weitere Höhepunkte ging es mit diesem Ergebnis dann in die Halbzeit. Vorallem die blasse Offensivleistung der Gäste verwunderte bis hierhin doch die meisten, wenngleich die konzentrierte, abgeklärte Defensivleistung des SVG nicht unerwähnt bleiben sollte.

Die zweite Hälfte begann direkt wieder schwungvoll. Es dauerte lediglich 7 Minuten bis zum nächsten Tor der Heimelf. Ein schöner Steckball in den Lauf von Käpt'n Mitch Fäustle brachte diesen in eine hervorragende Position, sodass er keine Mühe hatte das 4:0 zu erzielen.

Mit diesem Tor schaltete der SVG dann aber mehrere Gänge zurück, ohne jedoch die komplette Spielkontrolle zu verlieren. In dieser Zeit schaffte es der SSV Markt Rettenbach zwar ein wenig ins Spiel zu kommen, die ganz klaren Hochkaräter bleiben allerdings aus. Bis zur 66min. Ein sauber gespielter Angriff über die linke Seite landete beim Stürmer des SSV, dieser nutzte die Gelegenheit direkt aus und chipte den Ball über Keeper Robl zum 4:1. Das standardmäßige Heimgegentor für den SVG war also wieder gefressen.

Anstatt aber weiter an Boden zu verlieren gelang es den Greimeltshofern direkt wieder Ruhe in die Partie zu bekommen. Zwar war es nicht mehr das übertriebene Übergewicht wie im ersten Abschnitt, jedoch langte es bei weitem den Gegner zu kontrollieren, bzw. vom eigenen Tor fern zu halten.

In der Schlussphase war es dann wieder die heimische Elf, die zwei sauber gespielte Angriffe veredeln konnte. Zuerst war es in der 79min. eine tolle Kombi durchs Mittelfeld und ein absolut sensationeller Ball von Michi F. in die Spitze auf seinen Brudi Alex F., welcher in seiner aktuellen Sa(h)ne-Form problemlos zum 5:1 traf. Sein 15. Saisontreffer im 11. Einsätzen, bzw. sein 7. Treffer in den letzten beiden Spielen.

Das halbe Dutzend machte in der 88min. dann Fixe Graf voll. Nach tollen Zuspiel von Bobby Merk musst Graf lediglich seinen Fuß hinhalten um den 6. Treffer an diesem Samstagnachmittag zu erzielen. Dieser Treffer war dann zudem auch der Endstand in einer recht einseitigen Partie, in der der SVG einmal mehr aufzeigen konnte warum man von oben grüßt.