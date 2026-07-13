Fäuster-Debüt: Wegberg-Beeck verliert knapp gegen KAS Eupen

– Foto: Michael Schnieders

Erster Test, erster echter Härtetest. Der FC Wegberg-Beeck hat sich in seinem ersten Vorbereitungsspiel der neuen Saison teuer verkauft. Gegen den belgischen Zweitligisten KAS Eupen gab es vor 300 Zuschauern am Samstagabend eine knappe 0:1-Niederlage. Für die Mannschaft des neuen Cheftrainers Danny Fäuster war es nach lediglich zwei Trainingseinheiten ein guter Auftritt gegen die belgischen Profis, die bereits über eine Woche länger im Training stehen.

Der entscheidende Treffer der Partie fiel bereits früh in der Begegnung. In der 19. Minute markierte Logan Delaurier-Chaubet das 0:1 für die KAS Eupen. In der Folge rollte eine Angriffswelle auf das Tor des FC zu. Zwischen der 35. und 42. Minute erarbeiteten sich die Belgier gleich fünf gute Gelegenheiten, um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Wegberg-Beeck hatte in dieser Phase jedoch das nötige Glück und einen glänzend aufgelegten Keeper Oleksandr Kuzub zwischen den Pfosten, während Eupen zudem zweimal an der Latte scheiterte. Kurz vor dem Pausenpfiff besaßen die Hausherren dann sogar die Riesenchance zum Ausgleich: Nach einem Zuspiel von Oliver Ploch fehlte Timo Agaltsev in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs jedoch das nötige Fortune, sodass sein Ball am langen Pfosten vorbei ins Aus trudelte.

Aluminium-Pech für Eupen und viel Beecker Jugend-Power

Der zweite Durchgang gestaltete sich nicht mehr ganz so spektakulär wie die erste Hälfte, bot aber dennoch einige Höhepunkte. Bereits in der 48. Minute war es erneut Kuzub, der eine gute Gelegenheit von Theo Marechal glänzend parierte. Wenig später rettete bei einem Schuss von Marc Müller erneut die Querlatte für die bereits geschlagene Beecker Hintermannschaft. Auf der Gegenseite verbuchte der FC nach seiner einzigen Ecke im gesamten Spiel ebenfalls eine gefährliche Offensivaktion, doch der Kopfball von Paul Daniels flog in der 73. Minute knapp am Gehäuse vorbei.