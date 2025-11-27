Fällt schon eine Vorentscheidung in der Bezirksliga?

Am Samstag treffen die besten Teams der Fußball-Bezirksliga aufeinander: Spitzenreiter FC Gutmadingen und Verfolger FC Furtwangen. Gewinnt der FCG könnte es fast schon eine Vorentscheidung im Titelrennen sein.

Samstag, 14.30 Uhr, in Gutmadingen: Dann werden sich zwei Bezirksliga-Schwergewichte gegenüberstehen. Der FC Gutmadingen und der FC Furtwangen. Erster gegen Zweiter. Landesliga-Absteiger gegen Dauerbrenner um den Aufstieg. Die Hausherren beeindrucken mit einer Konstanz, die ihnen nicht jeder nach dem Gang nach unten zugetraut hätte. Für Pietro Morreale dagegen sind die Leistungen der Gutmadinger keine Überraschung. "Das ist eine eingespielte Mannschaft mit hoher Qualität", lobt Furtwangens Trainer den Kontrahenten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.