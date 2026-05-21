„Fällt mir schwer“: ESV-Trainer Albert Deiter zieht emotionalen Schlussstrich Nachfolger steht bereits fest von Lara Marjanovic · Heute, 12:51 Uhr · 0 Leser

Albert Deiter war fünf Jahre lang Cheftrainer der 1. Mannschaft des ESV Freilassing und stieg mit diesem in die Landesliga auf. – Foto: Sven Leifer

Ein langes Kapitel neigt sich dem Ende zu: Albert Deiter verlässt nach einigen Jahren den ESV Freilassing und blickt auf seine Zeit zurück.

Freilassing – Einmal ESV, immer ESV: Kaum ein anderer verkörpert diesen Satz so sehr wie Albert Deiter. Der 39-Jährige prägte den Fußball in Freilassing über viele Jahre hinweg und durchlief sämtliche Jugendstationen. Fünf Jahre lang stand er an der Seitenlinie der 1. Mannschaft und elf Jahre selbst im Herrenbereich – unterbrochen von einem kurzen Abstecher nach Kirchanschöring. Nun endet eine Freilassinger Fußball-Ära. „Diese Entscheidung ist grundsätzlich von mir ausgegangen“, gibt Deiter im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern zu. „Hauptgrund ist, dass ich einfach mal eine Pause einlegen will.“ Und nach all den Jahren und Erfolgen, hat der 39-Jährige dies auch verdient.

ESV Freilassing verabschiedet sich von langjährigem Trainer – Deiter fällt der Abschied schwer Vor allem in den vergangenen fünf Jahren gestaltete Deiter das Vereinsleben aktiv mit. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. „Der größte Erfolg war natürlich der Aufstieg in die Landesliga“, so Deiter. „Für einen Verein wie den ESV ist so etwas nicht selbstverständlich.“ Hinzukommt, dass der ESV zum zweiten Mal den Klassenerhalt in der Landesliga feiern darf. „Ich bin unglaublich stolz darauf, dass ich das mitgestalten durfte.“ Nicht nur für den Verein ist dies ein absoluter Erfolg, sondern auch für ihn persönlich. „Es ist so viel aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben.“ Dementsprechend verabschiedet sich Deiter mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Es fällt mir schwer, das alles aufzugeben“, sagt Deiter. „Aber ich freue mich auf das, was kommt.“ Das ESV-Urgestein möchte sich nach fünf aktiven Jahren zur Ruhe legen. „Ich habe mein ganzes Leben nur Fußball am Stück gehabt“, so Deiter. „Ich freue mich darauf, die Zeit jetzt ganz entspannt und ohne Druck zu genießen.“ Mindestens einen Sommer lang möchte sich der ehemalige Coach ganz seiner Familie widmen und bewusst Abstand vom Fußball nehmen. Konkrete Pläne für die Zukunft gebe es aktuell nicht.