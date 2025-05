Fällt am Sonntag die letzte Entscheidung?

Eröffnet wird der Spieltag am Sonntag parallel um 14 Uhr in Wenden und in Wendezelle. Während Wenden und Peine, auch dank starker Rückrunde, im gesicherten Mittelfeld unterwegs sind, befinden sich Heeseberg auf Platz sechs und Wendezelle auf Rang zwei im oberen Tabellendrittel.

Um 15 Uhr stehen die übrigen Paarungen des Spieltags an. Hervorzuheben sind dabei wohl vor allem die Spiele in Lehndorf und in Helmstedt. Die einzige noch ausstehende und sportlich relevante Entscheidung ist die Frage, wer den VfB Braunschweig und Schandelah in die Kreisliga begleitet.

Sechs Punkte Rückstand sind für den Helmstedter SV eine Mammutaufgabe und Bilanz einer sehr schwachen Rückrunde. Auch in diesem Fall gehen Trainer und Mannschaft zur Sommerpause getrennte Wege. Mit Spielen Zuhause gegen Lafferde und und in Schandelah möchte man sich ordentlich in die Sommerpause verabschieden. Das vermeintlich einfache Restprogramm könnte für einen letzten Funken Hoffnung sorgen.