Fährt die SG FC Wehr-Brennet in den Aufstiegsspielen die Ernte ein?

Das Meeresrauschen im Hintergrund ist unüberhörbar. "Nach dem letzten Punktspiel habe ich mich mit meiner Familie in einen Kurzurlaub nach Italien verabschiedet. Das war schon länger geplant." Urs Keser macht am Telefon einen entspannten Eindruck. Am Ligurischen Meer hat der Trainer der SG FC Wehr-Brennet vor dem Aufstiegshinspiel zur Fußball-Landesliga am Samstag gegen den FC Emmendingen (17.30 Uhr, Frankenmattstadion) nochmal Kraft getankt.

Die Vorfreude sei riesig, "wir können und werden ohne Druck in die erste Partie gehen", sagt Keser. Für den Verein und seine Spieler seien diese Spiele das i-Tüpfelchen auf eine Bezirksliga-Runde, deren erfolgreicher Verlauf so nicht zu erwarten war. In der Vorsaison sicherte sich die SG erst am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt, nun wurde sie Vizemeister. In den vergangenen eineinhalb Jahren "mit der starken Rückrunde in der letzten Saison" inklusive des Bezirkspokalsiegs 2024 "haben wir ein gutes Fundament geschaffen und die jungen Spieler weiterentwickeln können", resümiert Keser. Dass man nur ein Jahr später in die Landesliga aufsteigen kann, "damit hat bei uns sicherlich niemand gerechnet". Deshalb gibt es "auch kein Muss, um unbedingt aufzusteigen". Zuletzt kickte der FC Wehr 2010/11 in der Landesliga – unter anderem gegen den FC Emmendingen.