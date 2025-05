Fader Beigeschmack beim Derby Lasauvage - Luna

Das Tageblatt hatte bereits am Samstag darüber berichtet: beim wichtigen Derby gegen den Abstieg aus dem 2.Bezirk der 2.Division zwischen Minière Lasauvage und Luna Oberkorn soll vor zehn Tagen ein Schiedsrichter die Begegnung geleitet haben, der scheinbar für die Veteranen des FC Minière Lasauvage spielte.

FuPa wurden Anfang der Woche ebenfalls einige Screenshots des Facebook-Profils des Schiedsrichters übermittelt, auf denen er in Spielkleidung von Lasauvage zu sehen ist und die Anfang Januar 2025 bzw. im Juni 2024 gepostet wurden. Diese Fotos als auch ein älteres Video des Unparteiischen in FC Minière-Kleidung waren zum Zeitpunkt des Erfassens dieses Artikels am späten Mittwochvormittag immer noch online.

Laut FuPa-Informationen soll der Schiedsrichter bereits wenige Wochen zuvor eine andere Partie von Lasauvage geleitet haben und hätte in der Zwischenzeit vor dem Schiedsrichtergremium der FLF (CAF) zum Rapport antreten müssen. Er soll nach einem konstruktiven Austausch aufgefordert worden sein, diese Posts zu entfernen, die aus einer Zeit stammen, als er noch als Unparteiischer pausiert hatte und während der er in der Tat ein Freundschaftsturnier für Lasauvage gespielt haben soll.