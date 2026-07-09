"Fader Beigeschmack": Aschheim und Dornach reagieren auf Liga-Wechsel

Noch zwei Wochen bis zum Start: Dornach (Fabian Aicher; gelb) geht nach dem Abstieg nun in der Nordgruppe auf Torjagd. – Foto: Sven Leifer

Drei Wochen vor Saisonstart erreicht beide Clubs die Nachricht per Mail: Sie müssen jetzt in der Bezirksliga Nord antreten. Der SV Walpertskirchen hatte gegen seine Einteilung Einspruch eingelegt und darf nun in die Ost-Staffel.

Die Nachricht hat den FC Aschheim und den SV Dornach am Dienstagmorgen via Mail vom Spielleiter erreicht: Die beiden Clubs aus dem Landkreis München sollen in der kommenden Spielzeit entgegen der ursprünglichen Einteilung nun doch nicht in der Bezirksliga Ost antreten, sondern in der Nord-Staffel.

Die Reaktion bei diesen zwei Clubs fällt recht unterschiedlich aus. „Wir nehmen das zur Kenntnis, aber letztlich ist es uns egal“, sagt Steffen Tripke, Teammanager bei Aschheim. „Wir wollen einfach nur Fußball spielen – in welcher Staffel spielt da nur eine untergeordnete Rolle.“

Hintergrund des kurzfristigen Wechsels drei Wochen vor Saisonstart ist das Vorgehen des SV Walpertskirchen . Dieser hatte gegen die Ligeneinteilung erfolgreich Einspruch einlegt und soll nun ebenso wie der FC Langengeisling in der Ost- statt der Nord-Staffel spielen. Im Gegenzug müssen zwei Vereine in die andere Richtung wechseln – mithin der FCA und der SVD.

Etwas anders sieht die Situation in Dornach aus, wo sich die Verantwortlichen noch am gleichen Tag, an dem sie die Mail des Spielleiters erreicht hatte, zu einer Sitzung getroffen haben. „Wir sind not amused von der Vorgehensweise von Walpertskirchen“, sagt Thomas Seethaler, Sportlicher Leiter des SVD. Ihm zufolge hat der kurzfristige Wechsel einen „faden Beigeschmack“ – und dennoch werde sein Club keinen Einspruch gegen die neue Ligeneinteilung einlegen.

Wir sind not amused von der Vorgehensweise von Walpertskirchen.

Thomas Seethaler (Sportlicher Leiter SV Dornach)

„Wir wollen nicht der Spielverderber sein“, sagt Seethaler. Schließlich hätte ihm zufolge bei einem Dornacher Einspruch die Gefahr bestanden, dass der anvisierte erste Spieltag am Wochenende des 24. und 25. Juli ins Wasser gefallen wäre. Rein sportlich sieht Seethaler in der Ost- und Nord-Staffel keinen Unterschied. „Aus meiner Sicht sind die beiden gleich stark“, sagt der Sportliche Leiter. Und mit Blick auf die Auswärtsfahrten sei die Bezirksliga Nord für seinen SVD sogar günstiger.

Dafür hätte man in der Ost-Staffel auf schöneren Plätzen gespielt, sagt Steffen Tripke vom FCA, der vorige Saison in dieser Spielklasse angetreten ist, nachdem man in den Jahren zuvor in der Bezirksliga Nord war. Auch der SVD ist in den vergangenen Saisons sowohl in der Nord- als auch in der Ost-Staffel gewesen. Aus Letzterer schaffte der Club 2025 den Aufstieg in die Landesliga, wo sich der Neuling jedoch nicht halten konnte.

Nun tritt Dornach also wieder eine Klasse tiefer an – mit Trainer Robert Rakaric und zehn Neuzugängen, deren Integration sicher etwas Zeit brauchen werde, schätzt Seethaler. Er gibt sich mit der bisherigen Vorbereitung sehr zufrieden: „Die Jungs ziehen super mit.“ Im jüngsten Test gab’s ein 0:0 gegen den SV München West; nun empfängt der SVD am Freitag um 18.30 Uhr den FC Moosinning zum nächsten Vorbereitungsspiel.

Noch größer als in Dornach war der Umbruch in der Saisonpause beim FC Aschheim. Wie berichtet hat der Club nach dem Scheitern in der Aufstiegsrelegation nicht nur Trainer Vincenzo Contento und seine Brüder verloren. Sondern laut Tripke ist bis auf zwei Kicker auch der komplette Kader gegangen. Nun starte man mit vielen jungen Spielern einen Neuaufbau, sagt der Sportliche Leiter. „Das wird sicher ein bisschen Zeit brauchen, bis sich das findet.“

In einem ersten Testspiel gegen Moosinning setzte es eine 1:5-Niederlage für den FCA. Nun steht an diesem Donnerstag um 20 Uhr die nächste Vorbereitungspartie an – daheim gegen den SC Eintracht Freising. (ps)