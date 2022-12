Fader Beigeschmack Lohe kommt gegen Fichte Bielefeld nicht über ein 0:0 hinaus. Der FCO macht in Theesen sein bestes Saisonspiel.

•TuS Lohe – VfB Fichte Bielefeld 0:0. „Ich bin unzufrieden, denn ich hatte mir mehr erhofft.“ So fasst Aleksander Knezevic, Trainer des TuS Lohe, das Erlebte zusammen. Fichte Bielefeld habe sich „aufopferungsvoll in die Defensive gestürzt“, wie „Kneze“ den Bielefelder Auftritt beschreibt. Die Loher versuchten, den Abwehrriegel zu durchbrechen, scheiterten aber immer wieder an sich selbst. Kritik gibt es bei der Ballannahme- und mitnahme sowie in der Strafraumbeherrschung, aber auch in der teilweise ungeduldigen Spielweise. Auf der anderen Seite mussten die Loher höllisch aufpassen, sich keinen Konter einzufangen, denn darauf spekulierte Fichte, und der TuS-Gegner zeigte in dieser Beziehung bei einigen Umschaltmomenten durchaus Qualitäten. „Uns ist es leider nicht gelungen, ein Tor zu erzielen, womit wir den Gegner vielleicht etwa herausgelockt hätten“, gibt Knezevic zu. In der zweiten Halbzeit versucht er noch einmal, mit der Einwechselung von schnellen Spielern das Blatt zu wenden. Am Ende des Tages müssen die Loher in eine für sie unbefriedigende Punkteteilung einwilligen.