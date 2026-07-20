Facklam trifft, VfB überzeugt: Oldenburg besteht den Härtetest 1:1 beim West-Regionalligisten – Blauen bleiben auch im vierten Testspiel der Sommervorbereitung ungeschlagen von red · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

Der VfB Oldenburg hat auch den bislang anspruchsvollsten Test der Sommervorbereitung erfolgreich gemeistert. Beim ambitionierten West-Regionalligisten FC Gütersloh erkämpften sich die Blauen ein 1:1 und bleiben damit weiterhin ungeschlagen. Mats Facklam erzielte nach Vorarbeit von Kai Pröger den verdienten Ausgleich, nachdem die Gastgeber unmittelbar nach der Pause in Führung gegangen waren.

Für den VfB war die Partie zwei Wochen vor dem Ligaauftakt ein wichtiger Standorttest. Gütersloh steht bereits unmittelbar vor dem Pflichtspielstart und hatte zuletzt mit einem Testspielsieg gegen FC Schalke 04 aufhorchen lassen. Entsprechend intensiv entwickelte sich die Begegnung. Trainer Dario Fossi schickte eine Elf aufs Feld, die bereits große Ähnlichkeit mit der möglichen Startformation zum Saisonauftakt hatte. Lediglich Leon Deichmann und Ermal Pepshi fehlten aufgrund leichter Blessuren.

Gütersloh zunächst spielbestimmend Die Gastgeber fanden besser in die Partie und bestimmten weite Strecken der ersten Halbzeit. Dennoch gehörte die erste hochkarätige Möglichkeit dem VfB: Mats Facklam scheiterte nach 35 Minuten am stark reagierenden Torhüter Jarno Peters. Auf der Gegenseite hatte Gütersloh Pech im Abschluss. Niklas Frese traf zunächst den Pfosten und kurz vor dem Pausenpfiff auch die Latte, sodass es torlos in die Kabinen ging. Kurz nach Wiederbeginn schlug der West-Regionalligist dann doch zu. Der eingewechselte Phil Beckhoff verwertete eine Hereingabe von Julius Langfeld zur Führung.