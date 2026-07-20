Facklam trifft, VfB überzeugt: Oldenburg besteht den Härtetest

Der VfB Oldenburg hat auch den bislang anspruchsvollsten Test der Sommervorbereitung erfolgreich gemeistert. Beim ambitionierten West-Regionalligisten FC Gütersloh erkämpften sich die Blauen ein 1:1 und bleiben damit weiterhin ungeschlagen. Mats Facklam erzielte nach Vorarbeit von Kai Pröger den verdienten Ausgleich, nachdem die Gastgeber unmittelbar nach der Pause in Führung gegangen waren.
Für den VfB war die Partie zwei Wochen vor dem Ligaauftakt ein wichtiger Standorttest. Gütersloh steht bereits unmittelbar vor dem Pflichtspielstart und hatte zuletzt mit einem Testspielsieg gegen FC Schalke 04 aufhorchen lassen.
Entsprechend intensiv entwickelte sich die Begegnung. Trainer Dario Fossi schickte eine Elf aufs Feld, die bereits große Ähnlichkeit mit der möglichen Startformation zum Saisonauftakt hatte. Lediglich Leon Deichmann und Ermal Pepshi fehlten aufgrund leichter Blessuren.
Die Gastgeber fanden besser in die Partie und bestimmten weite Strecken der ersten Halbzeit. Dennoch gehörte die erste hochkarätige Möglichkeit dem VfB: Mats Facklam scheiterte nach 35 Minuten am stark reagierenden Torhüter Jarno Peters.
Auf der Gegenseite hatte Gütersloh Pech im Abschluss. Niklas Frese traf zunächst den Pfosten und kurz vor dem Pausenpfiff auch die Latte, sodass es torlos in die Kabinen ging. Kurz nach Wiederbeginn schlug der West-Regionalligist dann doch zu. Der eingewechselte Phil Beckhoff verwertete eine Hereingabe von Julius Langfeld zur Führung.
Der VfB ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und arbeitete sich zunehmend ins Spiel. Nach knapp einer Stunde bediente Kai Pröger seinen Sturmpartner Mats Facklam, der den 1:1-Ausgleich erzielte.
Mit dem Treffer wechselte das Momentum. Oldenburg übernahm zunehmend die Kontrolle und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Kai Pröger und Leon Demaj verpassten in der Schlussphase den möglichen Siegtreffer nur knapp.
Die Schlussminuten mussten die Gastgeber nach einer Roten Karte gegen Phil Beckhoff in Unterzahl bestreiten. Am Ergebnis änderte das nichts mehr.
Trainer Dario Fossi zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. Nach dem frühen Gegentreffer habe sein Team immer besser in die Partie gefunden, die Spielkontrolle übernommen und sich sogar die besseren Chancen auf den Sieg erarbeitet. Das Unentschieden sei deshalb ein positives Ergebnis gegen einen der ambitionierten Klubs der Regionalliga West.
Nach dem Abpfiff ließ die Mannschaft den Tag bei einem gemeinsamen Teamabend ausklingen. Bereits am kommenden Wochenende wartet die nächste Bewährungsprobe: Dann testet der VfB Oldenburg bei SC Paderborn 07 II. Die Partie soll nach aktuellem Stand unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.