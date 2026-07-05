Facklam trifft nach Belieben: VfB Oldenburg holt den Hoppmann-Cup

Fossi nutzte das Turnier, um nahezu dem gesamten Kader Spielpraxis zu geben. Auch zwei Gastspieler sowie die U19-Akteure Lance-Erik Wotschka und Nicolos Betkhosvilli kamen zum Einsatz. Einige Stammkräfte wurden dagegen geschont, darunter Rückkehrer Kai Pröger. Im Halbfinale gegen den TV Metjendorf ließ der VfB von Beginn an keinen Zweifel an den Kräfteverhältnissen aufkommen. Abdul-Hussein Trad eröffnete den Torreigen, ehe Mats Facklam mit drei Treffern bis zur Pause seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte. Dazwischen trug sich auch Linus Schäfer in die Torschützenliste ein.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Oldenburger Dominanz fort. Facklam erhöhte unmittelbar nach Wiederbeginn auf 6:0, anschließend trafen Anouar Adam und Drilon Demaj. Facklam legte zwei weitere Tore nach, ehe Nelio Hemberger den Schlusspunkt zum 11:0-Endstand setzte. Demaj entscheidet das Finale Im Endspiel wartete mit dem Bremer SV ein deutlich anspruchsvollerer Gegner. Die Bremer hatten sich zuvor durch einen 1:0-Erfolg gegen den VfL Oldenburg für das Finale qualifiziert.