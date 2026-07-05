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Facklam trifft nach Belieben: VfB Oldenburg holt den Hoppmann-Cup
Klarer Erfolg gegen den Gastgeber und Finalsieg über den Bremer SV sorgen für gelungenen Start in die Testspielserie
Der VfB Oldenburg hat den Hoppmann-Cup in überzeugender Manier gewonnen. Die Mannschaft von Dario Fossi setzte sich zunächst deutlich gegen Gastgeber TV Metjendorf durch und behielt anschließend auch im Finale gegen den Regionalligakonkurrenten Bremer SV die Oberhand. Vor allem Mats Facklam und Neuzugang Leon Demaj hinterließen dabei einen starken Eindruck.
Fossi nutzte das Turnier, um nahezu dem gesamten Kader Spielpraxis zu geben. Auch zwei Gastspieler sowie die U19-Akteure Lance-Erik Wotschka und Nicolos Betkhosvilli kamen zum Einsatz. Einige Stammkräfte wurden dagegen geschont, darunter Rückkehrer Kai Pröger.
Im Halbfinale gegen den TV Metjendorf ließ der VfB von Beginn an keinen Zweifel an den Kräfteverhältnissen aufkommen. Abdul-Hussein Trad eröffnete den Torreigen, ehe Mats Facklam mit drei Treffern bis zur Pause seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte. Dazwischen trug sich auch Linus Schäfer in die Torschützenliste ein.
Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Oldenburger Dominanz fort. Facklam erhöhte unmittelbar nach Wiederbeginn auf 6:0, anschließend trafen Anouar Adam und Drilon Demaj. Facklam legte zwei weitere Tore nach, ehe Nelio Hemberger den Schlusspunkt zum 11:0-Endstand setzte.
Demaj entscheidet das Finale
Im Endspiel wartete mit dem Bremer SV ein deutlich anspruchsvollerer Gegner. Die Bremer hatten sich zuvor durch einen 1:0-Erfolg gegen den VfL Oldenburg für das Finale qualifiziert.
Mit einer komplett veränderten Startformation übernahm der VfB dennoch früh die Kontrolle über die Partie. Leon Demaj brachte die Blauen in Führung, ehe der Bremer SV zwischenzeitlich ausgleichen konnte. In der zweiten Halbzeit war es erneut der Neuzugang, der mit seinem zweiten Treffer den 2:1-Sieg und damit den Turniererfolg perfekt machte.
Nach dem gelungenen Auftritt richtet sich der Blick bereits auf die nächste Aufgabe. Schon am Dienstag setzt der VfB Oldenburg seine Vorbereitung fort und gastiert beim BV Garrel. Gegen den ambitionierten Landesligisten soll der positive Eindruck aus Metjendorf bestätigt werden.