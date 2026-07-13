Facklam köpft den VfB zum nächsten Testspielsieg

In einer intensiven Begegnung auf gutem Regionalliga-Niveau präsentierten sich die Oldenburger über weite Strecken als spielbestimmende Mannschaft. Bereits im ersten Durchgang erspielte sich der VfB mehrere aussichtsreiche Möglichkeiten. Mats Facklam, Linus Schäfer und Leon Demaj prüften die Gäste aus der Distanz, ein Treffer wollte zunächst jedoch nicht gelingen.
Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Blauen am Drücker. Besonders nach Standardsituationen entwickelte der VfB Gefahr, wobei Marc Schröder gleich zweimal nach Eckbällen zum Abschluss kam.
Der verdiente Lohn folgte erst in der Schlussphase: Nach einer präzisen Flanke von Abdul-Hussein Trad stieg Mats Facklam am höchsten und köpfte den Ball zum umjubelten 1:0-Siegtreffer ins Netz.
Defensiv stabil, offensiv mit guten Ansätzen
Trainer Dario Fossi zeigte sich nach dem Schlusspfiff vor allem mit der Arbeit gegen den Ball zufrieden. Gegen einen ambitionierten Regionalligisten aus dem Westen habe seine Mannschaft nur wenige Chancen zugelassen und insgesamt sehr diszipliniert verteidigt.
Auch offensiv erkannte der VfB-Coach viele positive Ansätze. Seine Mannschaft habe sich zahlreiche gute Ballbesitzphasen und Torchancen erarbeitet. Im Mittelpunkt stehe in dieser Phase der Vorbereitung jedoch weiterhin die Entwicklung des eigenen Spiels – und diese verlaufe nach Fossis Einschätzung in die richtige Richtung.
Gastspieler hinterlassen positiven Eindruck
Wie bereits in den vorangegangenen Testspielen nutzte der VfB die Partie, um möglichst vielen Spielern Einsatzzeit zu geben. Zudem standen mit Anton Lange, zuletzt bei Hannover 96 II, und Medin Kojic, zuletzt für SC Paderborn 07 II aktiv, zwei Gastspieler im Aufgebot.
Beide hinterließen laut Fossi sowohl sportlich als auch menschlich einen positiven Eindruck. Ob daraus eine Verpflichtung entsteht, ließ der Trainer zunächst offen.
Lange bleibt dem VfB nicht. Bereits am Dienstag setzt die Mannschaft ihre Testspielserie fort und gastiert beim Heeslinger SC. Gegen den Oberligisten wollen die Oldenburger ihre bislang überzeugende Vorbereitung weiter fortsetzen.