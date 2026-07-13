Facklam köpft den VfB zum nächsten Testspielsieg

In einer intensiven Begegnung auf gutem Regionalliga-Niveau präsentierten sich die Oldenburger über weite Strecken als spielbestimmende Mannschaft. Bereits im ersten Durchgang erspielte sich der VfB mehrere aussichtsreiche Möglichkeiten. Mats Facklam, Linus Schäfer und Leon Demaj prüften die Gäste aus der Distanz, ein Treffer wollte zunächst jedoch nicht gelingen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Blauen am Drücker. Besonders nach Standardsituationen entwickelte der VfB Gefahr, wobei Marc Schröder gleich zweimal nach Eckbällen zum Abschluss kam.

Der verdiente Lohn folgte erst in der Schlussphase: Nach einer präzisen Flanke von Abdul-Hussein Trad stieg Mats Facklam am höchsten und köpfte den Ball zum umjubelten 1:0-Siegtreffer ins Netz. Defensiv stabil, offensiv mit guten Ansätzen Trainer Dario Fossi zeigte sich nach dem Schlusspfiff vor allem mit der Arbeit gegen den Ball zufrieden. Gegen einen ambitionierten Regionalligisten aus dem Westen habe seine Mannschaft nur wenige Chancen zugelassen und insgesamt sehr diszipliniert verteidigt.