Facelift des VfB Bottrop: So sieht der neue Kader aus Der VfB Bottrop hat nach einer grottenschlechten Rückrunde den kompletten Landesliga-Kader umgekrempelt. So sieht der neue Kader aus. von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Viele Veränderungen beim VfB Bottrop. – Foto: Markus Becker

Der VfB Bottrop geht mit einem großen Umbruch in die neue Saison. Dabei sah die Lage im Winter noch völlig anders aus. In der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, stand Bottrop zur Saisonhälfte an der Spitze, der Aufstieg in die Oberliga Niederrhein war ein realistisches Thema. Doch danach folgte ein Einbruch, der in dieser Form kaum zu erwarten war. In der Rückrundentabelle lag der VfB schließlich sogar auf einem Abstiegsplatz.

Nun verändert sich fast alles. Bottrop wechselt in die Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 und stellt den Kader umfassend neu zusammen. Trainer Marco Hoffmann bekommt 17 Zugänge, gleichzeitig verlassen zahlreiche Spieler den Verein. Neu zum VfB kommen Ismail Talha Uzan von Dostlukspor Bottrop, Moritz Anderheide von SpVgg Sterkrade 06/07, Hakan Gökdemir von SSV Buer 07/28, Mertcan Akdeniz von VfB Speldorf, Noah Koch von SV Schermbeck, Samir Younes Bouazza von ETB Schwarz-Weiß Essen, Adrian Gregorz von SG Blau-Weiß Haspe, Luca Jeworrek von SV Wanne 11, Florian Josip Berisic von SV Sonsbeck, Arda Terzi von SV Scherpenberg, Thomas Bubullima von SpVgg Steele und Jonathan Riemer von VfL Sportfreunde Lotte.

Dazu kommt gleich ein Trio von SG Essen-Schönebeck: Henri Kvesa, Melvin Omeragic und Luca Marte wechseln nach Bottrop. Aus dem eigenen Bereich rücken außerdem Abdul Ahmad und Aaron Daniel in den Kader. Viele bekannte Namen gehen Dem großen Zulauf stehen ebenso viele Abgänge gegenüber. Ralf Thiel wechselt zu SC 1920 Oberhausen, Raphael Steinmetz, Jan Hünting, Alessandro Falcone und René Biskup schließen sich SuS 21 Oberhausen an. Olcay Yilmaz geht zu Rhenania Bottrop, Enes Bilgin und Emin Aksu wechseln zum FSV Duisburg.