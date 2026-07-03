Facelift des VfB Bottrop: So sieht der neue Kader aus

Der VfB Bottrop geht mit einem großen Umbruch in die neue Saison. Dabei sah die Lage im Winter noch völlig anders aus. In der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, stand Bottrop zur Saisonhälfte an der Spitze, der Aufstieg in die Oberliga Niederrhein war ein realistisches Thema. Doch danach folgte ein Einbruch, der in dieser Form kaum zu erwarten war. In der Rückrundentabelle lag der VfB schließlich sogar auf einem Abstiegsplatz.
Nun verändert sich fast alles. Bottrop wechselt in die Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 und stellt den Kader umfassend neu zusammen. Trainer Marco Hoffmann bekommt 17 Zugänge, gleichzeitig verlassen zahlreiche Spieler den Verein.
Neu zum VfB kommen Ismail Talha Uzan von Dostlukspor Bottrop, Moritz Anderheide von SpVgg Sterkrade 06/07, Hakan Gökdemir von SSV Buer 07/28, Mertcan Akdeniz von VfB Speldorf, Noah Koch von SV Schermbeck, Samir Younes Bouazza von ETB Schwarz-Weiß Essen, Adrian Gregorz von SG Blau-Weiß Haspe, Luca Jeworrek von SV Wanne 11, Florian Josip Berisic von SV Sonsbeck, Arda Terzi von SV Scherpenberg, Thomas Bubullima von SpVgg Steele und Jonathan Riemer von VfL Sportfreunde Lotte.
Dazu kommt gleich ein Trio von SG Essen-Schönebeck: Henri Kvesa, Melvin Omeragic und Luca Marte wechseln nach Bottrop. Aus dem eigenen Bereich rücken außerdem Abdul Ahmad und Aaron Daniel in den Kader.
Dem großen Zulauf stehen ebenso viele Abgänge gegenüber. Ralf Thiel wechselt zu SC 1920 Oberhausen, Raphael Steinmetz, Jan Hünting, Alessandro Falcone und René Biskup schließen sich SuS 21 Oberhausen an. Olcay Yilmaz geht zu Rhenania Bottrop, Enes Bilgin und Emin Aksu wechseln zum FSV Duisburg.
Auch DJK Adler Union Frintrop bedient sich beim VfB: Joel Frenzel, Lasse Dittner, Mick Matthes und Bjarne Neumann laufen künftig für den Essener Klub auf. Ahmed Jemaiel zieht es zu SV Scherpenberg, Aristotelis Nikolaidis zu VfB Kirchhellen, Lasse Schraven zur SpVgg Sterkrade 06/07, Frederick Owusu Ansah zum Duisburger FV 08 und Nana Kwame Appiah zu Rheinland Hamborn. Alexander Beloshapkin wechselt nach aktuellem Stand zum FC Kosova Düsseldorf.
Damit ist klar: Der VfB Bottrop versucht nach der enttäuschenden Rückrunde einen Neustart. Der Kader ist in großen Teilen neu, die Gruppe ebenfalls. Für Hoffmann wird es nun darum gehen, aus vielen neuen Spielern schnell eine stabile Mannschaft zu formen - und den Absturz aus der Vorsaison aus den Köpfen zu bekommen.
Torwart: Mirhat Akin, Adrian Gregorz (31), Noah Koch (20), Dacy Akanji Akwa Orock (19)
Abwehr: Florian Josip Berisic (21), Niklas Böhm, Aaron Daniel, Labinot Kryeziu (23), Nico Petritt (22), Jonathan Riemer (25), Arda Terzi
Mittelfeld: Abdul Ahmad, Mertcan Akdeniz (24), Moritz Anderheide (25), Samir Younes Bouazza (20), Thomas Bubullima (20), Hakan Gökdemir (33), Henri Kvesa (19), Luca Marte (19), Nusret Miyanyedi (26), Melvin Omeragic (19), Anil Özgen (23), Mirac Özgen (19)
Angriff: Luca Jeworrek, Ismail Talha Uzan (22)
Zugänge: Ismail Talha Uzan (22, Dostlukspor Bottrop), Moritz Anderheide (25, SpVgg Sterkrade 06/07), Hakan Gökdemir (33, SSV Buer 07/28), Henri Kvesa (19, SG Essen-Schönebeck), Melvin Omeragic (19, SG Essen-Schönebeck), Luca Marte (19, SG Essen-Schönebeck), Mertcan Akdeniz (24, VfB Speldorf), Noah Koch (20, SV Schermbeck), Samir Younes Bouazza (20, ETB Schwarz-Weiß Essen), Adrian Gregorz (31, SG Blau-Weiß Haspe), Luca Jeworrek (SV Wanne 11), Florian Josip Berisic (21, SV Sonsbeck), Arda Terzi (SV Scherpenberg), Thomas Bubullima (20, SpVgg Steele), Abdul Ahmad (VfB Bottrop), Jonathan Riemer (25, VfL Sportfreunde Lotte), Aaron Daniel (VfB Bottrop)
Abgänge: Ralf Thiel (28, SC 1920 Oberhausen), Raphael Steinmetz (31, SuS 21 Oberhausen), Olcay Yilmaz (27, Rhenania Bottrop), Enes Bilgin (25, FSV Duisburg), Emin Aksu (28, FSV Duisburg), Jan Hünting (24, SuS 21 Oberhausen), Alessandro Falcone (24, SuS 21 Oberhausen), Ahmed Jemaiel (32, SV Scherpenberg), René Biskup (25, SuS 21 Oberhausen), Joel Frenzel (25, DJK Adler Union Frintrop), Aristotelis Nikolaidis (19, VfB Kirchhellen), Lasse Dittner (19, DJK Adler Union Frintrop), Mick Matthes (22, DJK Adler Union Frintrop), Bjarne Neumann (26, DJK Adler Union Frintrop), Lasse Schraven (19, SpVgg Sterkrade 06/07), Frederick Owusu Ansah (30, Duisburger FV 08), Nana Kwame Appiah (23, Rheinland Hamborn), Alexander Beloshapkin (22, FC Kosova Düsseldorf)