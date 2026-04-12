 2026-04-10T07:15:08.667Z

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Facebook klappt nicht mehr: Folgt FuPa Moers bitte auf WhatsApp

Nach anhaltenden Problemen seit einigen Jahren funktioniert die Facebookseite von FuPa Moers nun gar nicht mehr.

von André Nückel · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: René Diebel

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