Fabrizio Fili wechselt zum Wuppertaler SV Oberliga Niederrhein: Der Mittelfeldspieler, der zu Beginn der vorigen Saison noch sechsmal für Ratingen 04/19 in der neuen Liga der Wuppertaler spielte, kommt vom VfB Lübeck. von Wuppertaler SV / kpn · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Fabrizio Fili schließt sich dem Wuppertaler SV an. – Foto: WSV

Der nächste Zugang für die kommende Spielzeit steht beim Oberligisten Wuppertaler SV fest: Fabrizio Fili wechselt vom VfB Lübeck zum WSV und wird künftig das zentrale Mittelfeld verstärken.

Der 22-jährige gebürtige Leverkusener bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus der Oberliga mit. Insgesamt absolvierte der 1,78 Meter große Mittelfeldspieler bislang 54 Oberliga-Partien. Darüber hinaus kam er in der Rückrunde der vergangenen Saison dreimal in der Regionalliga Nord für den VfB Lübeck zum Einsatz. Ausgebildet bei Viktoria Köln Seine fußballerische Ausbildung genoss Fili bei Viktoria Köln. Dort sammelte er unter anderem 24 Einsätze in der U19-Bundesliga, ehe ihn sein Weg über die SG Wattenscheid, die Spielvereinigung Erkenschwick, den SV Schermbeck und Germania Ratingen schließlich zum VfB Lübeck führte.

Bei den Ratingern, für die Fili noch in der abgelaufenen Saison zum Einsatz kam, machte der Mittelfeld-Mann sechs Partien zwischen dem 17. August und dem 10. Oktober, spielte dabei jedoch nie länger als eine Halbzeit lang unter Damian Apfeld. Überzeugend durch Ruhe am Ball Sportvorstand Lennart Strufe freut sich auf den Neuzugang: „Mit Fabrizio gewinnen wir einen zentralen Mittelfeldspieler, der mit seiner Technik, seiner Spielintelligenz und seiner Ruhe am Ball überzeugt. Besonders unter Druck findet er immer wieder gute Lösungen und verleiht unserem Spiel die Struktur und Sicherheit, die wir im Zentrum gesucht haben. Darüber hinaus bringt er die Dynamik und Ballsicherheit mit, um sowohl defensiv als auch offensiv Akzente zu setzen. Mit seinen Qualitäten kann er unserem Spiel mehr Kontrolle, Stabilität und zusätzliche Impulse verleihen.“