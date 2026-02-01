Fabritius über Restrückrunde: »Jetzt gilt es endlich, Punkte zu holen« Weißenburg will das Potenzial nun auch in Zählbares ummünzen +++ Nach starkem Start und Rückschlägen soll der nächste Schritt folgen von Marco Baumgartner · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Marco Fabritius ist mit der Entwicklung seines Teams bisher durchaus zufrieden. Nun gilt es aber auch die benötigten Punkte in der Landesliga Nordost einzufahren – Foto: Wolfgang Zink

Der TSV 1860 Weißenburg blickt nach einem großen personellen Umbruch auf eine Hinrunde mit Licht und Schatten zurück. Chefcoach Marco Fabritius zieht im FuPa-Wintercheck des TSV 1860 Weißenburg ein ehrliches Zwischenfazit und erzählt dabei vom gelungenen Saisonstart, die anschließenden Rückschläge, die laufende Vorbereitung mit Trainingslager und Hallen-Highlights sowie die Zielsetzung für die zweite Saisonhälfte.

Seit dem 18. Januar befindet sich die Weißenburger Mannschaft wieder im Trainingsbetrieb. In der aktuellen Phase liegt der Schwerpunkt vor allem auf der athletischen Grundlage. „Der Fokus liegt auf CrossFit-Einheiten, Konditionstests und einer guten Basis“, erklärt Fabritius. Parallel war der TSV noch in der Hallensaison gefordert und nahm zuletzt an der Bayerischen Hallenmeisterschaft teil. Ein besonderes Highlight der Vorbereitung bildet zudem das anstehende Trainingslager in Pilsen, in dem von Donnerstag bis Sonntag intensiv gearbeitet werden soll – sowohl sportlich als auch im mannschaftlichen Bereich. Sportlich blickt der Übungsleiter auf eine Hinrunde mit zwei Gesichtern zurück. Nach dem großen personellen Umbruch sei sein Team „brutal gut“ in die Saison gestartet. Nach fünf Partien standen bereits zehn Zähler zu Buche – vielleicht sogar etwas mehr, als zunächst zu erwarten gewesen wäre. In der Folge machten Verletzungen und fehlende Konstanz jedoch einen Strich durch die Rechnung und kosteten die Weißenburger den ein oder anderen Punkt. Zum Ende der Hinrunde habe es aber wieder ein kleines Formhoch gegeben, an das man nun anknüpfen wolle.

Potenzial trotz Umbruch Gerade zu Saisonbeginn habe sich gezeigt, welches Entwicklungspotenzial im Kader steckt – trotz der zahlreichen Veränderungen im Sommer. Auch die knappen Resultate gegen die Spitzenteams der Liga spiegelten das wider. „Jetzt gilt es endlich, Punkte zu holen“, betont Fabritius. Gleichzeitig macht der Fußballlehrer keinen Hehl daraus, dass der große Umbruch Zeit benötigt. „Bis sich eine Mannschaft, ein stabiles Gerüst und klare Abläufe finden, braucht es Zeit“, erklärt er. Eine sehr junge Truppe müsse erst zusammenwachsen, Vertrauen in den eigenen Weg entwickeln und Geduld mitbringen – ein Faktor, der weiterhin entscheidend bleiben wird. Für die Rückrunde formuliert Fabritius ein klares, aber realistisches Ziel. Bestenfalls soll der Weg ins gesicherte Mittelfeld führen. Die Auswahl zeigt sich motiviert und zuversichtlich, zudem soll die positive Energie aus der erfolgreichen Futsal-Runde mit in den Ligaalltag genommen werden. Der Coach hofft, dass sich diese Euphorie nun auch in Zählbares ummünzen lässt.