Fabio Viteritti ist wie ein Geist, der nicht zu greifen ist

„Wurden verehrt wie Superstars“: Fabio Viteritti spielte drei Jahre für Energie Cottbus. | Foto: Fotostand/Weiland (imago)

Fabio Viteritti steuert mit dem TuS Lörrach-Stetten auf die Landesliga zu. Welchen Einfluss nimmt der Ex-Fußballprofi, der für die BZ den Bezirksliga-Spieltag tippt, auf das Spiel des Spitzenreiters?

„Der hat schon mal höher gekickt.“ Ein Klassiker im Amateurfußball, der auf Fabio Viteritti perfekt zutrifft. Der ehemalige Drittliga-Profi spielt seine zweite Saison für den TuS Lörrach-Stetten in der achtklassigen Bezirksliga. „Man meint immer, dass es total einfach für mich sein könnte“, sagt der 32-Jährige. In der ersten Saison „war die Umstellung extrem schwierig, weil alles langsamer wurde“. Inzwischen „weiß ich, wie ich die Leute anzuspielen habe“, wie er den Ball mitnehmen müsse. 17 Tore und 16 Vorlagen aus 18 Partien unterstreichen den Wert des Mittelfeldspielers für den designierten Meister.

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