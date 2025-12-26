Fabio Sabbagh: Spieler beim TuS Holzkirchen – Headcoach bei Werder Bremen

Ein Spieler kickt in zwei Welten: Fabio Sabbagh spricht im Interview über sein Spiel auf dem Rasen beim TuSHolzkirchen und seine Karriere als E-Sportler bei Werder Bremen.

Fabio Sabbagh steht nicht nur im analogen, sondern auch im digitalen Leben gerne auf dem Fußballfeld. Seit diesem Sommer spielt der 28-Jährige für den TuS Holzkirchen in der Bezirksliga. Seit August 2020 ist er außerdem offizieller E-Sportler beim SV Werder Bremen. Als Profi wurde er bereits Deutscher Klub-Vizemeister der Virtual Bundesliga 2020 und bester deutscher Play-Station-Spieler der VBL Club Championship 2020. Wie diese Spiele ablaufen und was Sabbagh lieber macht, erzählt der Fußballer im Interview.

Herr Sabbagh, Sie sind sowohl Fußballer als auch virtuell beim SV Werder Bremen aktiv. Was machen Sie lieber?(lacht) Der Fußball auf dem realen Rasen ist das, was ich von klein auf lieben gelernt habe. Das wird auch immer die Nummer eins bleiben.Im virtuellen Fußball sind Sie Profi in der Virtual Bundesliga. Wie kann man sich das vorstellen? Wie laufen die Partien dort ab?Man spielt sozusagen die Bundesliga, die man im echten Fußball spielt, auf virtueller Ebene. Zwar agiert man mit einem etwas anderen Modus, aber man misst sich dort auch mit den anderen Bundesligavereinen und kämpft dann auch um die deutsche Meisterschaft. Man spielt im Eins-gegen-eins gegen einen anderen Spieler, beispielsweise von Bayern München. Dann gibt es noch ein zweites Eins-gegen-eins, und die Ergebnisse werden schließlich addiert, ehe es einen Spieltagssieger gibt. Als ich vor ein paar Jahren zu Werder gekommen bin, habe ich als Spieler angefangen. Mittlerweile bin ich Headcoach und Content Creator. Ich mache die Arbeit eher im Hintergrund, bereite die Jungs optimal vor, coache sie während des Spieltags und leite dann das, was ein Trainer im realen Fußball macht, auf virtueller Ebene.Wie kamen Sie vom aktiven Spieler zur Position des Trainers?Der Verein kam auf mich zu. Ich war die Wunschlösung, und sie haben mir aufgezeigt, was sie vorhaben. Daran hatte ich auch großes Interesse. Mit 28 Jahren bin ich im E-Sports jetzt auch nicht mehr der Jüngste, eher sogar einer der Ältesten. Damit hat das gut gepasst, wie auf dem echten Platz nicht mehr Spieler zu sein, sondern Coach.Wie lange dauert ein virtuelles Fußballspiel?Zweimal sechs Minuten.Sie spielen immer die aktuelle Version von EA FC, ehemals Fifa. Wenn ein neues Spiel herauskommt, sind Sie dann nervös, weil Sie nicht wissen, was auf Sie zukommt?Nervös ist man nicht, aber man ist schon aufgeregt. In den ersten Wochen muss man schon brutal viel investieren, um das Spiel zu perfektionieren.Wie bereiten Sie sich vor?Als Spieler muss man schon sechs bis acht Stunden am Tag trainieren. Als Trainer macht man eher die Arbeit im Hintergrund, aber man muss auch das Knowhow haben. Sonst kann ich den Spielern ja nichts vermitteln.Vor ihrem Wechsel zum TuS Holzkirchen waren Sie lange verletzt und hatten auch in der Hinrunde immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ist diese Ausfallzeit für Ihre virtuelle Karriere ein Vorteil, weil Sie sich mehr der Konsole widmen können?Da haben Sie schon Recht. Ich bin trotzdem immer sehr traurig, weil ich dem Sport nicht nachgehen kann, aber tatsächlich habe ich dann mehr Ressourcen für meine Haupttätigkeit bei Werder Bremen. Und ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, öfter bei Events dabei zu sein. Das hat besser geklappt, als ich verletzt war.Wie oft trainieren Sie in der Woche?Ich habe da einen anderen Ansatz, weil ich möchte, dass die Jungs individuell arbeiten. Aber wir bereiten uns schon gemeinsam auf den Wettkampf vor. Es ist aber nicht so, dass wir uns jeden Tag um 18 Uhr treffen. Das würde erst passieren, wenn ich merke, sie machen zu wenig und wir performen nicht gut. Aber aktuell bin ich sehr zufrieden.Nehmen Sie uns mal mit in die Kabine des TuS. Hat sich ein Mitspieler schon einmal Tipps von Ihnen geholt?(lacht). Anfangs wussten es nur ein paar Mitspieler, jetzt aber fast alle. Und dann war es des Öfteren Gesprächsthema in der Kabine. Da wurde dann das eine oder andere gefragt und sich Tipps geholt.Wer ist neben Ihnen der beste Fifa-Spieler im Team?Ich weiß nicht, wie die Qualität der Jungs ist, weil wir noch nicht gegeneinander gespielt haben. Allerdings glaube ich, dass Maximilian Freundl nicht so schlecht ist.Wenn Sie es sich aussuchen könnten: Deutscher Meister mit Werder Bremen oder ein fitter Fabio Sabbagh, der das entscheidende Tor zum Auftakt der Rückrunde für den TuS Holzkirchen schießt?Ein fitter Fabio Sabbagh ist mir schon sehr viel wert, und ein Tor zum Rückrundenstart auch. Aber das ist nur ein Spieltag wie jeder andere, und eine Meisterschaft mit Werder Bremen holst du vielleicht nur einmal. Deswegen würde ich da eher den Titel nehmen.