Fabio Podmelle schließt sich der TSG Neustrelitz an

Zum Ende der Transferperiode hat sich der 24-jährige Spieler Fabio Podmelle für ein Jahr dem Oberligisten TSG Neustrelitz angeschlossen und einen Vertrag für die aktuelle Saison unterschrieben.









Fabio wurde im Nachwuchsbereich des SV Rödinghausen ausgebildet, bevor es zum College Soccer in die USA ging.

Dort spielte Fabio unter anderem für die Longwood University in Virginia und zuletzt für die Palm Beach Atlantic University in Florida.