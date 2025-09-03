Fabio Podmelle schließt sich der TSG Neustrelitz an

Zum Ende der Transferperiode hat sich der 24-jährige Spieler Fabio Podmelle für ein Jahr dem Oberligisten TSG Neustrelitz angeschlossen und einen Vertrag für die aktuelle Saison unterschrieben.
Fabio wurde im Nachwuchsbereich des SV Rödinghausen ausgebildet, bevor es zum College Soccer in die USA ging.
Dort spielte Fabio unter anderem für die Longwood University in Virginia und zuletzt für die Palm Beach Atlantic University in Florida.
Parallel zum Fußball konnte er dort einen Universitätsabschluss als Finance Master machen.
„Fabio ist ein richtiger Hüne, der durch seine Körpergröße & Robustheit sehr zweikampfstark ist, aber trotzdem über eine solide Technik & Athletik verfügt“, so Oliver Bornemann Sportlicher Leiter der TSG Neustrelitz e.V. und ergänzt, „Fabio kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eine wertvolle Verstärkung für unsere junge Mannschaft werden“.