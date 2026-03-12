Fabio Muto wird neuer Trainer des FV Lörrach-Brombach

Der künftige FVLB-Trainer Fabio Muto (links) und FVLB-Sportchef Antonio Ratto | Foto: FVLB

Weit über das Grütt hinaus wurde die Personalie bereits gehandelt, nun hat sie der FV Lörrach-Brombach offiziell bestätigt: Fabio Muto wird zur kommenden Saison den Trainerposten beim Landesligisten übernehmen. Der 36-Jährige tritt dann die Nachfolge von Thorsten Szesniak an, dessen Engagement nach der laufenden Runde enden wird.

Für Muto wird der FVLB die zweite Trainerstation sein. Ab 2021 war der Zeller zunächst als spielender Co-Trainer, dann als Chefcoach beim FC Wittlingen tätig. Die Kandertäler führte er in der vergangenen Saison zur Meisterschaft in der Bezirksliga und damit zurück in die Landesliga, ehe er sein Amt niederlegte, um eine Pause einzulegen. Nun möchte der zukünftige FVLB-Coach wieder in das Trainergeschäft einsteigen und freue sich auf die reizvolle Aufgabe in der Lerchenstadt, heißt es seitens des FVLB.