Fabio Muto wird neuer Trainer des FV Lörrach-Brombach

Weit über das Grütt hinaus wurde die Personalie bereits gehandelt, nun hat sie der FV Lörrach-Brombach offiziell bestätigt: Fabio Muto wird zur kommenden Saison den Trainerposten beim Landesligisten übernehmen. Der 36-Jährige tritt dann die Nachfolge von Thorsten Szesniak an, dessen Engagement nach der laufenden Runde enden wird.
Für Muto wird der FVLB die zweite Trainerstation sein. Ab 2021 war der Zeller zunächst als spielender Co-Trainer, dann als Chefcoach beim FC Wittlingen tätig. Die Kandertäler führte er in der vergangenen Saison zur Meisterschaft in der Bezirksliga und damit zurück in die Landesliga, ehe er sein Amt niederlegte, um eine Pause einzulegen. Nun möchte der zukünftige FVLB-Coach wieder in das Trainergeschäft einsteigen und freue sich auf die reizvolle Aufgabe in der Lerchenstadt, heißt es seitens des FVLB.
"Ausschlaggebend für die Entscheidung waren die Entwicklungsmöglichkeiten mit einer jungen Mannschaft, die Kontinuität und Zugehörigkeit des bestehenden Mannschaftsstamms, die vorhandene Infrastruktur, sowie die klaren sportlichen Strukturen und die nachhaltige Jugendarbeit beim FVLB", erklärt der Sportliche Leiter Antonio Ratto.
Das komplette Trainerteam werde nach Abschluss der finalen Zusammenstellung zu einem späteren Zeitpunkt offiziell bekanntgegeben, so der FVLB. "Der Mannschaft wurde der neue Trainer bereits vorgestellt und die Rückmeldung der Spieler war außerordentlich positiv."