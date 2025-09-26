 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Er setzt sich auch am Bruchweg durch: Fabio Moreno Fell (rotes Trikot) hat nach seinem Wechsel vom TSV Gau-Odernheim bereits vier Regionalliga-Tore für die U23 von Mainz 05 erzielt.
Er setzt sich auch am Bruchweg durch: Fabio Moreno Fell (rotes Trikot) hat nach seinem Wechsel vom TSV Gau-Odernheim bereits vier Regionalliga-Tore für die U23 von Mainz 05 erzielt. – Foto: Fotostand/Imago

Fabio Moreno Fell: 50-Tore-Mann trifft auch für Mainz 05 II

Goalgetter heißt auf Flutlichtderby gegen Schott Mainz

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Mainz 05 II
Schott Mainz
Fabio Moreno Fell
Fabio Moreno Fell

Mainz. Mit mehr als 50 Saisontoren hat Fabio Moreno Fell den TSV Gau-Odernheim in die Oberliga geschossen. Nun ist der Stürmer der Schreck von Kickers Offenbach, den Stuttgarter Kickers und Co.: Denn der Torhunger von Moreno Fell ist auch in der Regionalliga Südwest bei der U23 von Mainz 05 nicht gestillt. Vier Tore hat der 25-Jährige bereits geschossen. In manchen Kommentarspalten handeln 05-Fans den Angreifer bereits als möglichen Kandidaten für die Bundesliga-Profis.

Vorher heißt der Alltag Regionalliga – und dort freut sich Moreno Fell auf ein „geiles“ Stadtderby beim TSV Schott Mainz am Freitag um 19 Uhr. Im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung redet er über das Stadtduell, den schweren Sprung von der Verbands- in die Regionalliga, wie er die Drähte nach Gau-Odernheim pflegt und ob er wirklich von der Bundesliga träumt.

Aufrufe: 026.9.2025, 06:00 Uhr
Florian SchlechtAutor