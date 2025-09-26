Fabio Moreno Fell: 50-Tore-Mann trifft auch für Mainz 05 II

Mainz. Mit mehr als 50 Saisontoren hat Fabio Moreno Fell den TSV Gau-Odernheim in die Oberliga geschossen. Nun ist der Stürmer der Schreck von Kickers Offenbach, den Stuttgarter Kickers und Co.: Denn der Torhunger von Moreno Fell ist auch in der Regionalliga Südwest bei der U23 von Mainz 05 nicht gestillt. Vier Tore hat der 25-Jährige bereits geschossen. In manchen Kommentarspalten handeln 05-Fans den Angreifer bereits als möglichen Kandidaten für die Bundesliga-Profis.