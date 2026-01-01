Fabio Minino sucht wieder neuen Verein - mit Kontakt

Zugegeben, heimisch geworden ist Fabio Minino nachhaltig noch bei keinem Verein, doch der 23-Jährige hofft, ab sofort sesshaft bei einer Mannschaft zu werden. In der Hinrunde lief er noch für den VfR Krefeld-Fischeln in der Bezirksliga auf.

In der Bezirksliga oder höher würde Minino gern weiterspielen - und dabei ist der Standort des Vereins erstmal weniger wichtig. "Ich spiele auf der Sechserposition, kann aber auch in der Innenverteidigung auflaufen", erzählt er. "Meine Stärken sind die Übersicht, das Passspiel und die Ruhe am Ball." Beim FSV Duisburg lief er schon in der Oberliga auf, beim KFC Uerdingen kam er dreimal in der Regionalliga West zum Einsatz. Zur Drittliga-Zeiten gehörte er in Krefeld zum erweiterten Aufgebot, blieb aber ohne Einsatz.

Wer Interesse an dem Spieler hat, kann ihn direkt über das Handy kontaktieren: 01722968401