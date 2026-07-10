Fabio Matos Campota wechselt zu Sparta Bremerhaven Der Landesligist setzt auf einen Spieler mit Entwicklungspotenzial. Nach langer Verletzungspause wagt Fabio Matos Campota einen Neuanfang und soll beim FC Sparta Bremerhaven den nächsten Schritt machen. von smu · Heute, 09:08 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Sparta Bremerhaven

Der FC Sparta Bremerhaven hat mit Fabio Matos Campota einen weiteren Neuzugang für die kommende Landesliga-Saison verpflichtet. Der Offensivspieler möchte nach einer längeren Verletzungspause wieder angreifen und soll sich bei Sparta sportlich weiterentwickeln.

Seine fußballerische Ausbildung erhielt Matos Campota im Nachwuchs des JFV Bremerhaven, ehe er später auch für die Leher TS in der Bremen-Liga auflief. Nun folgt der Wechsel zum FC Sparta Bremerhaven. Nach Angaben des Vereins überzeugte der Neuzugang das Trainerteam vom ersten Training an. Besonders sein Spielverständnis, seine technischen Fähigkeiten und seine Art Fußball zu spielen hätten hervorragend zur Spielphilosophie des Vereins gepasst. Die Verantwortlichen sehen in ihm einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial.

Auch das Trainerteam zeigt sich von der Verpflichtung überzeugt. „Fabio hat vom ersten Moment an einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Trotz seiner Verletzungsgeschichte hat er nie den Glauben an sich verloren und bringt genau die Einstellung mit, die wir bei Sparta sehen wollen. Er arbeitet hart, ist lernwillig und hat sich seinen Platz bei uns absolut verdient. Wir freuen uns sehr, ihn auf seinem weiteren Weg begleiten zu dürfen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Mit Matos Campota gewinnt der FC Sparta Bremerhaven einen technisch versierten Spieler, der nach schwierigen Monaten wieder Fuß fassen und sein Potenzial künftig in der Landesliga ausschöpfen möchte.