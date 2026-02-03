Fabio Lovizio soll Oberligist Inter Türkspor Kiel helfen

Fabio Lovizio (li.,TSB Flensburg) im Spiel beim TSV Kronshagen). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der 20-jährige Fabio Lovizio begann seine fußballerische Laufbahn auf der Insel beim FSV Wyk auf Föhr, wo er in der Verbandsliga Spielpraxis sammelte. Im Sommer 2024 zog es ihn zum TSB Flensburg. Bei den Flensburgern entwickelte sich Lovizio mit seiner Schnelligkeit zu einem Akteur mit regelmäßigen Einsätzen. In den vergangenen Spielzeiten kam er über alle Mannschaftsteile hinweg auf rund 55 Spiele und fünf Tore für den TSB, was seine Bedeutung als verlässlicher Spieler unterstreicht.



Fabio Lovizio ist ein klassischer zentraler Mittelfeldspieler, der sowohl in der Defensive als auch im offensiven Spielaufbau mit Zweikampfstärke Akzente setzen kann. Für die um den Klassenerhalt spielenden Interisti bedeutet die Verpflichtung eine gezielte Verstärkung im zentralen Mittelfeld – gerade in einer Liga, in der Ballsicherheit, Spielkontrolle und Kreativität Schlüsselrollen spielen.



