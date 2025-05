Fabio Kinast kehrt vom Bahlinger SC zum SC Hofstetten zurück

2010 wechselte er als 9-Jähriger in die E-Junioren des Offenburger FV. 2016 wagte er den Sprung zum SC Freiburg, wo er 2018 mit den A-Junioren Deutscher Pokalsieger wurde und im Anschluss auch im DFB-Pokal der Junioren spielte. 2018 kehrte er zum Offenburger FV zurück. Mit 17 Treffern hatte er in der Saison 2021/22 maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft in der Verbandsliga. Im Sommer 2022 wechselte er zum Bahlinger SC in die Regionalliga, wo er in insgesamt 56 Spielen zum Einsatz kam. Vor wenigen Tagen wurde er im Mai 2025 mit dem Bahlinger SC Südbadischer Pokalsieger.

Nach zahlreichen Spielen in der Junioren-Bundesliga sowie Verbandsliga- und Regionalliga-Spielen bei den Aktiven wechselt er nun in der Sommerpause in seinen Heimatort zurück. Der SC freut sich, das 23jährige Eigengewächs bald wieder im SC-Trikot auflaufen zu sehen.