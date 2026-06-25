Fabio Kaufmann verlässt Eintracht Braunschweig Nach fünf Jahren mit dem Löwen auf der Brust von red · Heute, 12:38 Uhr · 0 Leser

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Fabio Kaufmann wird den zum 30. Juni 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und stattdessen eine neue Herausforderung im Ausland annehmen. Der langjährige Eintracht-Profi wurde im Kreise der Mannschaft bereits formal verabschiedet, vorab wurden jedoch Gespräche über eine mögliche Verlängerung in der Sommerpause vereinbart. Nun steht fest, dass Fabio Kaufmann Eintracht Braunschweig verlassen wird.

„Wir hatten mit Fabio zu jeder Zeit einen offenen und vertrauensvollen Austausch und hätten uns eine weitere Zusammenarbeit vorstellen können. Das haben wir sowohl ihm persönlich gesagt als auch öffentlich bekundet. Fabio hat sich nun entschieden, im Herbst seiner Profi-Karriere nochmal eine andere Herausforderung zu suchen und neue Erfahrungen zu machen. Dies können wir nachvollziehen und respektieren selbstverständlich seine Entscheidung“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. „Fabios große Verdienste um die Eintracht sind unstrittig, umso mehr ist es unser Anliegen, dass wir uns – sobald es ihm möglich ist – im Rahmen eines unserer Heimspiele gemeinsam mit den Fans nochmals persönlich von ihm verabschieden können. Wir danken Fabio für seine Leistungen in unserem Trikot und für die zu jeder Zeit große Identifikation mit der Eintracht. Für seine fußballerische und private Zukunft wünschen wir ihm ganz viel Erfolg und nur das Beste. Danke Kaufi“, so Kessel weiter.

Auch Fabio Kaufmann selbst sagt: „Nach insgesamt fünf Jahren im Eintracht-Trikot ist für mich der Zeitpunkt gekommen, noch einmal eine neue Herausforderung anzunehmen und ganz neue Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, denn Braunschweig ist für mich längst mehr als nur eine Station im Fußball geworden. Ich habe das Eintracht-Trikot und den roten Löwen immer mit Stolz auf meiner Brust getragen und jeden Tag versucht, alles für diesen Verein zu geben. Ich bin dankbar für das Vertrauen, die vielen gemeinsamen Erlebnisse und die Unterstützung, die ich hier immer gespürt habe. Es waren sehr intensive Jahre mit Höhen und Tiefen – für die Mannschaft wie für mich persönlich.