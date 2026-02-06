Fabio Forster verlässt den 1. FC Kleve 2006 verstärkte er die B-Junioren, 20 Jahre später ist er immer noch da. Fabio Forster ist beim Oberligisten der Führungsspieler schlechthin. Nach dieser Saison zieht er allerdings einen Schlussstrich. Das sind die Gründe. von Volker Himmelberg · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Fabio Forster verlässt den 1. FC Kleve. – Foto: Arno Wirths

Mario Basler hat in seiner Laufbahn unendlich viel erlebt und ist mit seiner Kodderschnauze im Fernsehen immer noch allgegenwärtig. Doch seinen ganz speziellen Fabio-Forster-Moment wird er garantiert nicht vergessen. Es war der 8. Mai 2012, als Rot-Weiß Oberhausen als Drittligist im Halbfinale um den Niederrheinpokal als haushoher Favorit gegen den damaligen Niederrheinligisten SV Hönnepel-Niedermörmter antrat. RWO-Trainer Basler hatte vom Klub von der Düffelsmühle zuvor wahrscheinlich noch nie etwas gehört.

Forster wechselt nach Lintfort Der krasse Außenseiter erzwang jedenfalls die Verlängerung und rettete das 1:1 auch in der 30-minütigen Extraschicht über die Zeit. Was dann im fälligen Elfmeterschießen passierte, sagt einiges über den Charakter von Fabio Forster aus. Damals war der heutige Kapitän des Oberligisten 1. FC Kleve 20 Jahre jung, schnappte sich den Ball und schoss die SV Hö.-Nie. als letzter Schütze ins Finale. „Den hat er eiskalt verwandelt. Fabio war damals schon Führungsspieler, das hat nichts mit dem Alter, sondern mit der Persönlichkeit zu tun, das liegt in den Genen“, sagt Georg Mewes, inzwischen Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve. In dieser Funktion setzte er sich jetzt mit seinem sportlichen Ziehsohn zu Vertragsverhandlungen zusammen. Das Ergebnis: Fabio Forster, die Identifikationsfigur schlechthin am Bresserberg, wird den Klub zum Saisonende verlassen. „Natürlich hätten wir gerne noch mit Fabio ein weiteres Jahr verlängert. Die Entscheidung ist ihm auch sichtlich schwergefallen. Aber er möchte jetzt ganz einfach auch mehr Zeit mit seiner Frau Verena und seiner Tochter Lilly verbringen“, so Mewes.

Fabio Forster wird im Mai 35 Jahre alt und lässt seine Laufbahn in der kommenden Saison beim ambitionierten Landesligisten 1. FC Lintfort ausklingen. Die Lücke, die der Mittelfeldspieler in Kleve hinterlässt, ist riesengroß. Seit der Saison 2006/07 – damals in der B-Junioren-Niederrheinliga – hat er fast ununterbrochen den rot-blauen Dress getragen. Seinerzeit hatten ihn die Klever Talentscouts beim SV Sevelen am Koetherdyck entdeckt. Nach kurzen Zwischenstationen bei der SV Hö.-Nie. und dem damaligen Oberligisten SC Düsseldorf-West (Saison 2016/17) war das Heimweh jeweils immer zu groß. "Der 1. FC Kleve gehört einfach in die Oberliga" Ein freundschaftliches Verhältnis verbindet Fabio Forster auch mit dem Klever Trainer Umut Akpinar. Beide führten den 1. FC Kleve in der Saison 2017/2018 zum souveränen Titelgewinn in der Landesliga und damit zurück in die Oberliga – Forster war damals schon Akpinars verlängerter Arm auf dem Platz. Beide treffen sich als leidenschaftliche Anhänger von Borussia Dortmund gelegentlich in der Südkurve im Signal-Iduna-Park, beide haben mit dem 1. FC Kleve seit dem Aufstieg Jahr für Jahr den Klassenerhalt gefeiert.