Fabio Forster verlässt den 1. FC Kleve.

Mario Basler hat in seiner Laufbahn unendlich viel erlebt und ist mit seiner Kodderschnauze im Fernsehen immer noch allgegenwärtig. Doch seinen ganz speziellen Fabio-Forster-Moment wird er garantiert nicht vergessen. Es war der 8. Mai 2012, als Rot-Weiß Oberhausen als Drittligist im Halbfinale um den Niederrheinpokal als haushoher Favorit gegen den damaligen Niederrheinligisten SV Hönnepel-Niedermörmter antrat. RWO-Trainer Basler hatte vom Klub von der Düffelsmühle zuvor wahrscheinlich noch nie etwas gehört.
Der krasse Außenseiter erzwang jedenfalls die Verlängerung und rettete das 1:1 auch in der 30-minütigen Extraschicht über die Zeit. Was dann im fälligen Elfmeterschießen passierte, sagt einiges über den Charakter von Fabio Forster aus. Damals war der heutige Kapitän des Oberligisten 1. FC Kleve 20 Jahre jung, schnappte sich den Ball und schoss die SV Hö.-Nie. als letzter Schütze ins Finale.
„Den hat er eiskalt verwandelt. Fabio war damals schon Führungsspieler, das hat nichts mit dem Alter, sondern mit der Persönlichkeit zu tun, das liegt in den Genen“, sagt Georg Mewes, inzwischen Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve. In dieser Funktion setzte er sich jetzt mit seinem sportlichen Ziehsohn zu Vertragsverhandlungen zusammen. Das Ergebnis: Fabio Forster, die Identifikationsfigur schlechthin am Bresserberg, wird den Klub zum Saisonende verlassen. „Natürlich hätten wir gerne noch mit Fabio ein weiteres Jahr verlängert. Die Entscheidung ist ihm auch sichtlich schwergefallen. Aber er möchte jetzt ganz einfach auch mehr Zeit mit seiner Frau Verena und seiner Tochter Lilly verbringen“, so Mewes.
Fabio Forster wird im Mai 35 Jahre alt und lässt seine Laufbahn in der kommenden Saison beim ambitionierten Landesligisten 1. FC Lintfort ausklingen. Die Lücke, die der Mittelfeldspieler in Kleve hinterlässt, ist riesengroß. Seit der Saison 2006/07 – damals in der B-Junioren-Niederrheinliga – hat er fast ununterbrochen den rot-blauen Dress getragen. Seinerzeit hatten ihn die Klever Talentscouts beim SV Sevelen am Koetherdyck entdeckt. Nach kurzen Zwischenstationen bei der SV Hö.-Nie. und dem damaligen Oberligisten SC Düsseldorf-West (Saison 2016/17) war das Heimweh jeweils immer zu groß.
Ein freundschaftliches Verhältnis verbindet Fabio Forster auch mit dem Klever Trainer Umut Akpinar. Beide führten den 1. FC Kleve in der Saison 2017/2018 zum souveränen Titelgewinn in der Landesliga und damit zurück in die Oberliga – Forster war damals schon Akpinars verlängerter Arm auf dem Platz. Beide treffen sich als leidenschaftliche Anhänger von Borussia Dortmund gelegentlich in der Südkurve im Signal-Iduna-Park, beide haben mit dem 1. FC Kleve seit dem Aufstieg Jahr für Jahr den Klassenerhalt gefeiert.
Das soll natürlich auch diesmal so sein. Aktuell ist die Mannschaft, die am vergangenen Sonntag eine bittere 0:1-Niederlage im Kellerduell gegen die Holzheimer SG hinnehmen musste, wieder einmal gezwungen, das Feld von hinten aufzurollen. „Es mag sich zwar komisch anhören, aber die Entscheidung von Fabio vergrößert unsere Chancen im Kampf um den Klassenerhalt. Denn jetzt wird er erst recht alles dafür tun, um sich nicht mit einem Abstieg verabschieden zu müssen“, sagt Georg Mewes. Der Kapitän kann das nur bestätigen. „Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um mich sportlich aus Kleve zu verabschieden. Das tut natürlich auch weh, aber ich werde den Verein im Herzen behalten. Die nächsten Monate steht für mich der Klassenerhalt über allem. Denn der 1. FC gehört einfach in die Oberliga“, sagt der Leitwolf.
In Fabio Forster, der Deutsch und Sport an einem Moerser Gymnasium unterrichtet, verliert der 1. FC Kleve so etwas die Seele seines Spiels. „Wenn Fabio im defensiven Mittelfeld das Spielfeld vor sich hat, weiß er ganz genau, was zu tun ist. Seine Aktionen haben immer Hand und Fuß. Besonders seine gefürchteten Diagonalpässe in die Spitze prägen unser Spiel“, so Mewes. Und nicht nur das: Wie eingangs bereits erwähnt, ist der Pädagoge immer schon einer gewesen, an dem sich die Mitspieler in schwierigen Situationen aufrichten können.
„Fabio ist immer positiv eingestellt und unterstützt seine Mannschaftskameraden, wo er nur kann. Das gilt übrigens auch außerhalb des Platzes“, sagt Mewes. Selbstverständlich hat sich der Sportliche Leiter schon Gedanken darüber gemacht, wie sich der Verlust des langjährigen Führungsspielers und Kapitäns im Sommer auffangen lässt. „Jemanden wie Fabio kann man sowieso nicht vollständig ersetzen. Aber diesmal werden wir gezwungen sein, mindestens einen erfahrenen Spieler mit Führungsanspruch zu verpflichten. Nur mit Talenten kommen wir diesmal nicht weiter“, sagt Mewes.
Eventuell hat die Ära Forster noch ein ganz besonderes Schlusskapitel inklusive Happy End parat. Sollte der 1. FC Kleve am letzten Spieltag in der Partie beim VfB Homberg einen Elfmeter zugesprochen bekommen, der über Klassenerhalt oder Abstieg entscheidet, steht jetzt schon fest, wer sich den Ball schnappt.
