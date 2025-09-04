Fabio Forster hat nach dem 0:3 beim 1. FC Monheim Frust geschoben

Fabio Forster verließ am Sonntag als erster Spieler den Rasen, auf dem der 1. FC Kleve gerade seine erste Niederlage in der Saison 2025/26 kassiert hatte, und eilte schnurstracks in Richtung Kabine. Dem Kapitän des Oberligisten war nach dem 0:3 beim 1. FC Monheim deutlich anzumerken, dass der Stachel der Enttäuschung verdammt tief bei ihm saß. Deshalb suchte der 34-Jährige nach der Partie schnell das Weite.

In der Tat wäre mehr drin gewesen für den Gast, der zu Beginn der zweiten Halbzeit die große Chance gehabt hatte, in Führung zu gehen. Doch Nermin Badnjevic köpfte den Ball unbedrängt aus kurzer Distanz über das Tor. Dann nahm das Unheil innerhalb von wenigen Minuten seinen Lauf, als der eingewechselte Talha Demir mit Treffern in der 63. und 70 Minute für die Monheimer 2:0-Führung sorgte.

Der Frust von Forster hatte gute Gründe. Der Mann mit der Nummer sechs, der bei den Senioren mittlerweile in der 15. Saison das Trikot des 1. FC Kleve trägt, regte sich extrem darüber auf, dass der Oberligist eine große Chance verpasst hatte. „Diese Begegnung mussten wir nicht verlieren. Daraus resultierten mein Ärger und mein Frust“, sagt Forster, der das Klever Spiel im defensiven Mittelfeld lenkt und ordnet.

Unachtsamkeiten bescheren die Niederlage

„Wir waren richtig gut drin in der Partie. Doch dann haben wir nach Unachtsamkeiten zwei Gegentore bekommen, die das Spiel entschieden haben. Das war so unfassbar ärgerlich“, sagt Forster. Beim 0:1 habe die Zuordnung bei einem Eckball nicht gestimmt, weil man es versäumt habe, in Richtung Schützen zu gucken. „Die Ecke wurde dann schon ausgeführt, als wir uns noch im Sechzehner sortiert haben“, so der Kapitän. Und beim zweiten Gegentor habe die Mannschaft „unendlich lange“ gebraucht, um bei einem Einwurf des Gegners auf Abwehrarbeit umzustellen.

„Das hat alles am Ende des Tages nichts mit Qualität zu tun. Sondern da geht es einfach darum, ob ich wach bin, ob ich da bin, ob ich weiß, was um mich herum passiert“, sagt der Kapitän. Der 1. FC Kleve habe die Begegnung in erster Linie verloren, „weil wir zweimal geschlafen haben und Dinge passiert sind, die wir schon seit Jahren ansprechen und sie trotzdem immer wieder passieren.“

Der 1. FC Kleve fand nach dem 0:1 aber auch nicht zurück ins Spiel, weil er beim Aufbau plötzlich nicht mehr mit der Ruhe und Geduld agierte, die er bis dahin gezeigt hatte. Das ärgerte wiederum Trainer Umut Akpinar. „Es gibt Prinzipien, die für unser Spiel gelten. Und wenn wir uns nicht daran halten, dann kommt so ein Ergebnis wie in Monheim heraus“, sagt der Coach. Und darüber habe sich nicht nur Kapitän Fabio Forster, sondern die gesamte Mannschaft „tierisch geärgert“.

Verpasste Chance

Schließlich war der 1. FC Kleve mit dem Vorsatz ins Spiel gegangen, einen weiteren Sieg zu schaffen. „Wenn man nach zwei Spielen vier Punkte auf dem Konto hat, dann will man unbedingt auf sieben Zähler stellen. Das wäre gegen einen Gegner, mit dem wir eine Stunde auf Augenhöhe waren, auch möglich gewesen. Und dann wären wir vielleicht ähnlich wie in der Rückrunde der vergangenen Saison, als wir einige Spiele ungeschlagen waren, auf einer kleinen Welle geritten“, sagt Forster.

Am Ziel für die Saison hätte für den Kapitän aber auch ein Erfolg nichts geändert. „Ob wir jetzt in Monheim gewonnen hätten oder nicht – es geht für uns nur um den Klassenerhalt. Ein anderes Ziel kann es mit einer erneut verjüngten Mannschaft nicht geben. Doch das ist machbar“, so Forster.

Er richtete den Blick deshalb auch schon nach vorne. „Wir wollen und müssen unsere Heimspiele gewinnen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Da wollen wir am Freitag ansetzen“, sagt Fabio Forster. Dann trifft die Mannschaft um 20 Uhr in der Klever Eroglu-Arena auf den VfB Hilden, der überraschend schlecht in die Saison gestartet ist. Der VfB, dem ein Platz im oberen Tabellendrittel zugetraut wird, hat erst einen Punkt auf dem Konto.