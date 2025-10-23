Fabio Ferrari wird neuer Trainer beim SV Schwörstadt

Der SV Schwörstadt hat den Cheftrainerposten der ersten Mannschaft wieder besetzt. Wie der B-Kreisligist mitteilte, betreut ab sofort Fabio Ferrari das Team. Er folgt auf Sascha Rueb, der den Verein auf eigenen Wunsch verlassen hat, wie der SVS mitteilte. "Wir danken Sascha herzlich für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", heißt es seitens der Schwörstädter. Rueb (39) hatte den SVS im Sommer übernommen, nachdem er zuvor beim SC Minseln und mehrere Jahre beim FSV Rheinfelden II tätig gewesen war.

"Mit Fabio Ferrari begrüßen wir einen erfahrenen Fußballfachmann, der sowohl als Spieler als auch als Trainer auf eine beeindruckende Laufbahn zurückblicken kann", stellt der Verein den Nachfolger vor. Der 61-Jährige war bis vor wenigen Wochen als Coach des SV 08 Laufenburg II in der Kreisliga A Ost engagiert.