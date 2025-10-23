Fabio Ferrari wird neuer Trainer beim SV Schwörstadt

Der SV Schwörstadt hat den Cheftrainerposten der ersten Mannschaft wieder besetzt. Wie der B-Kreisligist mitteilte, betreut ab sofort Fabio Ferrari das Team. Er folgt auf Sascha Rueb, der den Verein auf eigenen Wunsch verlassen hat, wie der SVS mitteilte. "Wir danken Sascha herzlich für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", heißt es seitens der Schwörstädter. Rueb (39) hatte den SVS im Sommer übernommen, nachdem er zuvor beim SC Minseln und mehrere Jahre beim FSV Rheinfelden II tätig gewesen war.
"Mit Fabio Ferrari begrüßen wir einen erfahrenen Fußballfachmann, der sowohl als Spieler als auch als Trainer auf eine beeindruckende Laufbahn zurückblicken kann", stellt der Verein den Nachfolger vor. Der 61-Jährige war bis vor wenigen Wochen als Coach des SV 08 Laufenburg II in der Kreisliga A Ost engagiert.
"Als aktiver Spieler war Ferrari unter anderem beim FC Wettingen in der Schweizer Nationalliga A tätig und kam dort sogar zu einem UEFA-Cup-Einsatz gegen den SSC Neapel. Weitere Stationen seiner Spielerkarriere waren unter anderem der BSC Old Boys Basel, FC Thun und SV 08 Laufenburg." Auch als Trainer habe sich Ferrari einen Namen gemacht: Er war unter anderem beim SV Blau-Weiß Murg sowie beim SV 08 Laufenburg II tätig "und konnte dort seine Leidenschaft und sein Fachwissen erfolgreich einbringen. Seine Begeisterung für den Fußball und seine Fähigkeit, junge Spieler weiterzuentwickeln, machen ihn zur idealen Besetzung für unsere Mannschaft", so der SVS weiter.
Der Verein freue sich auf die Zusammenarbeit mit Fabio Ferrari und zeigt sich überzeugt, "dass er mit seiner Erfahrung und seinem Engagement neue Impulse setzen wird". In der B-Staffel II rangiert der SVS derzeit auf dem 13. und vorletzten Tabellenplatz, weist in dem noch engen Klassement allerdings eine Partie weniger auf als das Gros der Konkurrenz.