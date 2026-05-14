Fabio Engelhardt tippt den 30.Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 30.Spieltag tippt Fabio Engelhardt vom TSV Rudow

SSC Südwest 1947 - VfB Fortuna Biesdorf Nervenaufreibendes Spiel, sicherlich fragen sich beide Mannschaften dannach ob ein Remis vielleicht zu wenig war ? ⚽ mein Tipp: 1:1

Berlin Türkspor - VSG Altglienicke II Spektakel am Heckerdamm. Die Form spricht zwar eher für die VSG, dennoch holt Türkspor mindestens zuhause ein Punkt ⚽ mein Tipp: 2:2

1. FC Wilmersdorf - Füchse Berlin

Dem Berliner Meister mit schweren Beinen erwischt es in Wilmersdorf

⚽ mein Tipp: 3:2

SFC Stern 1900 - SV Empor Berlin

Empor gewinnt mit dem Momentum der letzten Spiele

⚽ mein Tipp: 1:3

FSV Spandauer Kickers - Frohnauer SC 1946

Spaki mit dem Heimvorteil

⚽ mein Tipp: 2:1

SC Charlottenburg - TSV Mariendorf 1897

2:1 Lasse Engelsing trifft spät

⚽ mein Tipp: 2:1

Polar Pinguin Berlin - Berliner SC

Enges Spiel, dennoch Heimsieg in der Polarena

⚽ mein Tipp: 2:1

SC Staaken - SV BW Hohen Neuendorf

Auch hier gehe ich mit dem Heimvorteil

⚽ mein Tipp: 3:1

Wer ist Fabio Engelhardt?

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