Fabio Digenti im Mittelpunkt: "Es ist nicht Glück, es ist Instinkt"

In der zehnten Folge unseres Podcasts "IM MITTELPUNKT" ist Fabio Digenti zu Gast. Er war Trainer beim SV Rümlang, FC Uster und FC Linth 04 sowie der U21 des FC Winterthur. In dieser Saison nun soll der 42-Jährige den FC Schaffhausen in die Challenge League zurückführen.
Im FuPa-Podcast erzählt der "optimistische Realist", wie er das Ziel Aufstieg erreichen will, weshalb er als Trainer dereinst die Champions League gewinnen will und weshalb seine Tochter keine Influencerin wird.
