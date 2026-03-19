Fabinski fehlt dem VfL Osnabrück in Hoffenheim

Rückschlag für den VfL Osnabrück : Robin Fabinski wird die Reise zur zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim II verletzungsbedingt nicht antreten können.

Der VfL Osnabrück muss im Auswärtsspiel am kommenden Sonntag auf Robin Fabinski verzichten. Der 22-jährige Verteidiger steht aufgrund einer Verletzung nicht im Kader für die Partie gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim II.

Fabinski zog sich die Blessur im Spiel gegen den SV Waldhof Mannheim zu. Diagnostiziert wurde eine Überdehnung der Bandstruktur im linken Knie. Damit fällt der Defensivspieler für das anstehende Wochenende aus.