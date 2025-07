Fabiane Leite de Souza: „Luisa Almeida ist unsere Feierrakete"

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der SV Waldhaus − Aufsteiger in die Landesliga. In ihrem elften Jahr haben die Fußballerinnen des SVW ihre bisher erfolgreichste Saison gespielt. Bei lediglich einer Niederlage und nur 16 Gegentoren in 18 Spielen wurde das Team knapp hinter dem FC Hauingen Vizemeister der Bezirksliga und steigt erstmals in die Landesliga auf. Zudem gewannen die Waldhäuserinnen das Bezirkspokalfinale gegen Hauingen im Elfmeterschießen. Kapitänin Fabiane Leite de Souza blickt zurück.

Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

Unser Saisonmotto: „Gemeinsam kämpfen, heißt gemeinsam siegen.“ Es war eine harte Saison, in der Zusammenhalt den Unterschied gemacht hat.



Mannschaftliche Geschlossenheit vorausgesetzt – was war darüber hinaus ein wichtiger Erfolgsfaktor?

Mit Leidenschaft und Vertrauen ineinander haben wir unsere beste Saison geschafft.



Die beste Anekdote der Saison?

Unser Maskottchen – ein Einhorn – heißt Napoleon, er hängt an unserer Notfalltasche. Ein Plüschtier als Glücksbringer kann ein bisschen komisch aussehen, aber es erfüllt seinen Zweck. Jetzt darf er in die Landesliga!



Welchen Moment der Saison werden Sie in besonderer Erinnerung behalten?

Sehr beeindruckend für mich war das Pokalfinale: Spielstand 0:3, davon zwei Eigentore, und wir haben uns trotzdem unterstützt, weiter gekämpft und den Pokal geholt.