Fabian Ziegler knipst für den Jahn – Etzenricht gewinnt Elfer-Krimi

Freilich, die erste richtige Bewährungsprobe steht noch aus für den SSV Jahn. Trotzdem: Der Testlauf am Donnerstagabend in Passau offenbarte deutlich mehr Licht als Schatten. Die Regensburger präsentierten sich beim 9:0 (4:0)-Kantersieg über den engagiert auftretenden SV Schalding-Heining aus der Bayernliga Süd in Torlaune.



Und auch ein aus der Bayernliga bekannter Mann konnte Pluspunkte sammeln bei Trainer Michael Wimmer. Stürmer Fabian Ziegler, ausgeliehen von Fortuna Regensburg, durfte in der ersten Halbzeit ran. Eine Torvorlage, ein eigener Treffer sowie ein Traumpass für eine Großchance standen am Ende in Zieglers Bewerbungsunterlagen. Beim Jahn kamen übrigens bis auf den angeschlagenen Dustin Forkel alle bisherigen Sommer-Neuzugänge zum Einsatz. Auch Testspieler Leo Mätzler mischte erneut mit. Dem Vernehmen nach soll er fest verpflichtet werden.



Indes gab es beim Höhbauer-Cup in Oberwildenau die nächste Überraschung: Landesliga-Aufsteiger SV Etzenricht bezwang im Halbfinale die klassenhöhere SpVgg SV Weiden. Am Ende eines ellenlangen Elfmeterschießens hieß es 11:10 für die Wendl-Crew. Während der Regelspielzeit waren keine Tore gefallen. Im Turnier-Endspiel stehen sich demnach Kareth-Lappersdorf und Etzenricht gegenüber. Erfolgreich waren am Donnerstagabend außerdem die drei Bezirksligisten TV Parsberg, FC Furth im Wald und SV Inter Bergsteig Amberg. Die überregionalen Testspiele im Überblick.