Fabian Ziegler feiert sein Profi-Debüt beim SSV Jahn

Ziegler wurde diesen Sommer vom Bayernligisten SV Fortuna Regensburg an den Jahn verliehen, hat bei Fortuna einen bis 2028 gültigen Vertrag. An sich war der Kelheimer für die U21 vorgesehen. Doch in der Sommervorbereitung scheint er Eindruck bei Jahn-Cheftrainer Michael Wimmer hinterlassen zu haben. Unter anderem beim Trainingslager im Landkreis Kelheim war er dabei. Auch bei den Vorbereitungsspielen machte er eine gute Partie, steuerte drei Tore bei.



Nun verhalf Wimmer ihm gleich am ersten Spieltag zum Debüt im Profifußball. Und der ehrgeizige Tempo-Stürmer, der sich letzte Saison mit 22 Toren in 29 Spielen zum Torschützenkönig der Bayernliga Nord krönte, durfte sich über den Last-Minute-Ausgleich seines Teamkollegen Noel Eichinger freuen. An der Szene war Ziegler nicht direkt beteiligt. Gut 13 Minuten stand er auf dem Feld. Im Spieltagskader stand übrigens mit Jakob Seibold noch ein weiterer U21-Mann der Regensburger. Er wurde allerdings nicht eingewechselt.



Im ersten Match der neuen Drittliga-Saison lieferte Jahn Regensburg zwei grundverschiedene Halbzeiten ab. Bis zur Pause lief im Spiel nach vorne wenig zusammen, zwei abgeblockte Schüsse waren das höchste der Gefühle. Ingolstadt agierte vorne wesentlich präsenter und führte zur Pause verdient mit 1:0. Dann drehte sich der Wind. Nun war der Jahn deutlich mehr in der gegnerischen Hälfte zu finden, auch wenn weiterhin der letzte Punch und Mut fehlte. Trotz des späten Zeitpunktes – in der siebten Minute der eigentlich sechsminütigen Nachspielzeit – war das Ausgleich verdient.