Fabian Wiegers zurück auf der Trainerbank

Einige Zuschauer dürfte sich am Sonntag in der Partie zwischen den VSF Amern und dem VfR Fischeln die Augen gerieben haben. Auf der Trainerbank der Gäste saß neben Cheftrainer Josef Cherfi auch Fabian Wiegers, seines Zeichens Ex-Trainer von Fortuna Dilkrath. Die Fischelner verloren die Partie im Rösler-Stadion aufgrund zweier später Gegentore mit 0:2.

Im Oktober 2024 hatte Wiegers zunächst erklärt, Dilkrath am Saisonende verlassen zu wollen, um eine „Fußballpause“ einzulegen – allerdings mit dem kleinen Zusatz, bei einem bestimmten Angebot diese Pause zu verschieben.„Es gibt sicherlich ein bis drei Sachen, die ich mir vorstellen könnte. Und wenn kurzfristig bei einer dieser wenigen Optionen die Chance aufgehen würde, müsste ich meine Entscheidung noch einmal überdenken und meine geplante Pause ein wenig verschieben“, so Wiegers im Oktober.

In Fischeln wurde Cheftrainer Ronny Kockel vor vier Wochen freigestellt. Als Nachfolger holte der Landesligist Josef Cherfi bis Saisonende zurück, der den Verein schon einmal zwischen 2011 und 2018 in der Landes- und Oberliga trainiert hatte. Und irgendwann klingelte dann auch bei Wiegers das Telefon, der ebenfalls eine Vergangenheit bei Fischeln hat: Denn in Cherfis letzter Saison in Fischeln begann Wiegers erst als dessen Co-Trainer, ehe er zum Cheftrainer bis Saisonende im Sommer 2019 aufstieg. Nun ist Wiegers wieder in der Rolle als Co-Trainer in Fischeln zurück.

Fischeln war nicht der Plan

„Das war alles so nicht geplant. Der Plan war bis vor ein paar Wochen so, dass ich bis zum Sommer eine Pause mache. Ich bin mit Josef sehr gut befreundet – das war auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich das mache. Als Josef mich angerufen hat, brauchte ich etwas Bedenkzeit“, sagt Wiegers. Für ihn war es in diesem Zusammenhang wichtig, dass es mit seinem neuen Verein zu keinem direkten Duell mehr gegen Dilkrath kommt.

„Dass ich das in Fischeln bis zum Saisonende überhaupt mache, ist ein reiner Freundschaftsdienst gegenüber Josef. Trotzdem ist mir auch die Truppe schnell ans Herz gewachsen. Es ist so, als hätten wir nie was anderes gemacht. Die Aufgabe ist aber nur für die nächsten zwei Monate angelegt, um dann hoffentlich den Klassenerhalt zu schaffen, damit ich dann mit einem Erfolgserlebnis meine neue Aufgabe beim TSV Kaldenkirchen angehen kann“, so Wiegers. Derzeit belegt Fischeln Rang 13 in der Landesliga, punktgleich mit Amern und Mennrath auf den Plätzen dahinter.