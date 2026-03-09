Fabian Wiegers tritt als Kaldenkirchen-Trainer zurück Kreisliga A Kempen-Krefeld: Dass Fabian Wiegers zur neuen Saison eine neue Aufgabe übernehmen sollte, war bereits bekannt. Bis dahin sollte er beim TSV bleiben. Warum das Engagement nun aber doch vorzeitig endet. von RP / Heiko van der Velden · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Fabian Wiegers ist nicht mehr Trainer des TSV Kaldenkirchen. – Foto: Amafuma

Der TSV Kaldenkirchen und Trainer Fabian Wiegers gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Der Coach des A-Ligisten ist von seinem Amt zurückgetreten. Damit endet seine Amtszeit, die er erst im Sommer angetreten hatte, vorzeitig.

„Es sind ganz viele vertraute Personen im sportlichen Bereich, die mich kennen und zurückgeholt haben. Ich freue mich unfassbar auf diese Aufgabe und bin total stolz, dass ich im Sommer dort Trainer werde“, sagt er damals noch zum neuen Amt. Bereits im Januar war jedoch bekannt geworden, dass der 36-Jährige zur kommenden Saison den Bezirksligisten VfR Fischeln übernehmen wird. Bis dahin sollte er weiter den TSV leiten, dieses Kapitel endet nun verfrüht.

Weder Respekt noch Sachlichkeit für Wiegers vorhanden Wiegers spricht von einer Entwicklung im Verein, die sich über mehrere Wochen aufgebaut habe. „Es war so ein schleichender Prozess. Es gibt mit Sicherheit Gründe, die das Ganze ein bisschen eskalieren lassen haben. Aber da gibt es unterschiedliche Sichtweisen darüber, wie die Dinge abgelaufen sind oder nicht abgelaufen sind“, erklärt er. „In einem Telefonat letzte Woche Freitag mit der sportlichen Leitung des TSV Kaldenkirchen wurde aus meiner Sicht deutlich, dass die Grundlage für eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr im erforderlichen Maß gegeben war“, betont Wiegers. Dieses Telefonat sei nach seinem Empfinden weder in dem respektvollen noch in dem sachlichen Rahmen geführt worden, den er für angemessen halte. „Aus Verantwortung gegenüber der Mannschaft und dem Verein habe ich mich daher zu diesem Schritt entschlossen. Zu internen Inhalten werde ich mich nicht weiter äußern“, führt Wiegers weiter aus.