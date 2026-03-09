Fabian Wiegers tritt als Kaldenkirchen-Trainer zurück

Der TSV Kaldenkirchen und Trainer Fabian Wiegers gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Der Coach des A-Ligisten ist von seinem Amt zurückgetreten. Damit endet seine Amtszeit, die er erst im Sommer angetreten hatte, vorzeitig.
„Es sind ganz viele vertraute Personen im sportlichen Bereich, die mich kennen und zurückgeholt haben. Ich freue mich unfassbar auf diese Aufgabe und bin total stolz, dass ich im Sommer dort Trainer werde“, sagt er damals noch zum neuen Amt.
Bereits im Januar war jedoch bekannt geworden, dass der 36-Jährige zur kommenden Saison den Bezirksligisten VfR Fischeln übernehmen wird. Bis dahin sollte er weiter den TSV leiten, dieses Kapitel endet nun verfrüht.
Wiegers spricht von einer Entwicklung im Verein, die sich über mehrere Wochen aufgebaut habe. „Es war so ein schleichender Prozess. Es gibt mit Sicherheit Gründe, die das Ganze ein bisschen eskalieren lassen haben. Aber da gibt es unterschiedliche Sichtweisen darüber, wie die Dinge abgelaufen sind oder nicht abgelaufen sind“, erklärt er. „In einem Telefonat letzte Woche Freitag mit der sportlichen Leitung des TSV Kaldenkirchen wurde aus meiner Sicht deutlich, dass die Grundlage für eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr im erforderlichen Maß gegeben war“, betont Wiegers.
Dieses Telefonat sei nach seinem Empfinden weder in dem respektvollen noch in dem sachlichen Rahmen geführt worden, den er für angemessen halte. „Aus Verantwortung gegenüber der Mannschaft und dem Verein habe ich mich daher zu diesem Schritt entschlossen. Zu internen Inhalten werde ich mich nicht weiter äußern“, führt Wiegers weiter aus.
Im Umfeld des Vereins hatte zuletzt auch die Personalplanung für die kommende Saison für Gesprächsstoff gesorgt. Mit Blick auf sein künftiges Engagement beim VfR Fischeln ist es möglich, dass einzelne Spieler aus Kaldenkirchen dorthin wechseln. Diese Thematik habe zusätzlich für Diskussionen gesorgt und laut Wiegers zu unterschiedlichen Interpretationen von Absprachen geführt.
Ein mögliches vorzeitiges Engagement beim VfR Fischeln schließt Wiegers derzeit aus. „Das ist überhaupt gar kein Thema. Jetzt freue ich mich bewusst auf die Zeit mit meiner Familie. Die vergangenen Jahre waren intensiv und stark durch den Fußball geprägt – die Möglichkeit, Sonntage auch einmal privat zu gestalten und Kraft zu tanken, weiß ich sehr zu schätzen“, erklärt er. Mit Energie und neuem Tatendrang werde er dann seine neue Aufgabe in Fischeln übernehmen. „Den Spielern sowie dem Trainer- und Betreuerteam der ersten Mannschaft des TSV Kaldenkirchen 1885/07 wünsche ich alles Gute und viel Erfolg für den restlichen Saisonverlauf“, sagt Wiegers.
Der TSV Kaldenkirchen steht derzeit mit 37 Punkten auf Platz drei der Kreisliga A. Bis zum Saisonende übernimmt Co-Trainer Kai Otten die Mannschaft. Zur Saison 2026/27 übernimmt dann Andreas Schwan die Mannschaft als Cheftrainer.