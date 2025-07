Fabian Wiegers beeindruckt mit starkem Start beim TSV Kaldenkirchen

Der TSV Kaldenkirchen hat den Titel bei der vierten Ausgabe des Auto Hus-Cup in Boisheim verteidigt. Im Finale besiegte der A-Ligist den klassentieferen TVAS Viersen am Ende mit 5:0. Unter dem neuen Trainer ist Kaldenkirchen Fabian Wiegers bleibt die Mannschaft somit ungeschlagen. Bereits zuvor gab es für Kaldenkirchen in der Vorbereitung Siege gegen Fortuna Dilkrath (4:1) und den Polizei SV (4:0).

Bereits in der Vorrunde am Samstag dominierte die Mannschaft von Wiegers das Turniergeschehen. Das erste Gruppenspiel gegen den B-Ligisten SC Viersen-Rahser gewann Kaldenkirchen mit 4:0. Anschließend gab es einen deutlichen 8:0-Kantersieg über den SV Concordia Lötsch, ebenfalls ein B-Ligist. Das Bemerkenswerte daran: In der Vorrunde betrug die Spielzeit lediglich 45 Minuten. Drei Treffer erzielten dabei Noah Gurrath, ein Doppelpack ging auf das Konto von Lars Heines. Damit zog der TSV mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 12:0 souverän ins Finale ein.



Im Endspiel traf Kaldenkirchen dann auf den TVAS Viersen, der sich in seiner Gruppe nach einem 0:0 gegen die zweite Mannschaft der VSF Amern und einen 2:0-Sieg gegen den Ausrichter TSV Boisheim den Sieg sicherte. Das Finale gestaltete TVAS dann lange gegen die favorisierten Kaldenkirchener ausgeglichen. Zwar traf Steffen Eichler in der 15. Minute zur 1:0-Führung für den TSV, doch anschließend hatte der TVAS zweimal Pech durch Aluminiumtreffer. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Dominanz von Wiegers Mannschaft jedoch größer. Kaldenkirchen erspielte sich mehrere gute Gelegenheiten, scheiterte jedoch mehrfach am starken Viersener Torhüter Brandon Zischewski.

Kaldenkirchen legt zu