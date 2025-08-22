Fabian Vitz ist mit Liedberg noch nicht fertig

Als Fabian Vitz während der Corona-Pandemie als Trainer den TuS Liedberg in der Kreisliga B übernahm, rettete allein die damalige Sonderregelung ( es gab keinen Auf- und Absteiger) den Verein vor dem Totalabsturz in die C-Liga. 2021 ging es dann weiter – und Vitz formte aus dem verbliebenen Restkader sowie talentierten Jungspielern aus der A-Jugend eine neue Mannschaft.

Schritt für Schritt entwickelte sich das Team weiter, und nur drei Jahre später schnupperte es sogar am Aufstieg. 2024 fehlten im Fernduell mit dem VfB Korschenbroich nur wenige Spielminuten, um Platz zwei und damit die Relegation zu erreichen. Die Enttäuschung war riesig, Vitz dachte ernsthaft über einen Vereinswechsel nach. Doch auf der Liedberger Jahreshauptversammlung 2024, auf der sein Abschied verkündet werden sollte, erlebte er so viel Rückhalt und Emotionen, dass er schließlich blieb. „Ich war ehrlich ein wenig ausgebrannt. Die Arbeit beim TuS ist ein 24/7-Job, aber die Unterstützung aus der Dorfgemeinschaft hat mich überwältigt“, erinnert er sich an den Rücktritt vom Rücktritt.

In der vergangenen Saison 2024/25 realisierte Liedberg dann den Traum vom Aufstieg. Platz zwei reichte zum Sprung in die Kreisliga A. Vorher musste der TuS jedoch den Gruppenzweiten der anderen B-Liga, Blau-Weiss Meer, in der Aufstiegsrelegation schlagen. Das gelang dann auch höchstdramatisch: Mit 5:4 nach Elfmeterschießen gingen die Liedberger als Sieger vom Platz. Bei dem anschließenden Platzsturm wurde dann noch ein Liedberger Spieler von einem umherfliegenden Bengalo wohl aus Reihen der Meer-Fans getroffen.

Mittlerweile hat auch für Liedberg die Saison in der A-Liga begonnen. Zumindest der Auftakt verlief verheißungsvoll. Binnen fünf Tagen gelang es, den großen Nachbarn VfB Korschenbroich gleich zweimal zu schlagen – und das sogar ohne Gegentor. Im Kreispokal siegte Liedberg 1:0, in der Liga folgte ein beeindruckendes 3:0 auf des Gegners Platz. Noch ein Jahr zuvor hatte es gegen den Favoriten empfindliche Niederlagen gesetzt (3:4 und 1:6). „Man darf nicht vergessen, dass wir in der Vorsaison 22 Punkte Rückstand auf den VfB hatten. Wir sind nach wie vor nur ein B-Ligist, der in der Kreisliga A kickt“, ordnet Vitz nüchtern ein.

Gleichzeitig blickt der Coach auch auf die Rahmenbedingungen in dieser Saison: „Wir haben das Glück, dass vor Saisonstart zwei Teams zurückgezogen haben. Damit wird die Zahl möglicher Abstiegskonkurrenten geringer. Wir müssen nur noch maximal zwei Mannschaften hinter uns lassen. Gelingt uns das, wäre das wie ein erneutes kleines Wunder.“

Dabei sah die Vorbereitung keineswegs vielversprechend aus. „Viele waren anscheinend noch im Feiermodus, die Ernsthaftigkeit fehlte. Umso mehr hat es mich überrascht, dass sie zum Start voll auf den Punkt da waren“, gesteht Vitz. Dass es keine Zufallserfolge waren, betont er: „Das waren verdiente Siege, was uns auch vom Gegner bestätigt wurde.“

Für die kommenden Wochen will der Trainer bewusst keine Prognosen abgeben. „Wir haben noch Entwicklungspotenzial. Aber wir wollen die große Unbekannte der Liga bleiben. So können wir vielleicht für weitere Überraschungen sorgen“, sagt Vitz. Am kommenden Sonntag geht es mit einem Heimspiel gegen ASV Süchteln II (15 Uhr) weiter.