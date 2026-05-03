Fabian Trama verlässt den TuS Hasloh Beim TuS Hasloh endet im Sommer eine lange Zusammenarbeit: Trainer Fabian Trama hört nach zwölf intensiven Jahren auf - und blickt auf eine stabile Entwicklung zurück. von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Füllbild zu TuS Hasloh. – Foto: red/KI

Beim TuS Hasloh geht im Sommer eine prägende Zeit zu Ende. Trainer Fabian Trama wird den Kreisliga-Klub nach Saisonende verlassen, wie er gegenüber SportNord bestätigte. Damit endet eine Zusammenarbeit, die bereits 2014 begann - zunächst als Spieler, ehe Trama ab 2016 die Verantwortung an der Seitenlinie übernahm.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp In der Kreisliga Hamburg 6 führte der 43-Jährige den Klub in den vergangenen Jahren zu einer konstanten Größe. Aktuell steht Hasloh mit 41 Punkten auf Rang vier und gehört damit erneut zur erweiterten Spitzengruppe. „Mit gutem Gewissen übergeben“ Trama zieht ein positives Fazit seiner Arbeit bei SN: „Wir haben die Mannschaft gut stabilisiert und in der gesamten Saison unter den Top-Fünf gehalten, sodass wir das Team mit gutem Gewissen an einen neuen Trainer übergeben können.“ Besonders wichtig: Der Umbruch fällt offenbar moderat aus. „Die Mannschaft bleibt im Großen und Ganze so, wie sie jetzt ist, zusammen“, betonte Trama und unterstrich damit die stabile Basis für die Zukunft.

Für den erfahrenen Coach ist der Schritt auch eine bewusste Entscheidung nach intensiven Jahren im Amateurfußball. Ein direktes neues Engagement schließt er aus und will vorerst eine Trainerpause einlegen. Abschied mit anspruchsvollem Programm Bis zum Saisonende stehen für den TuS Hasloh noch einige anspruchsvolle Aufgaben an. Besonders das Heimspiel gegen Spitzenreiter SV Eidelstedt dürfte im Rahmen der Abschiedstournee noch einmal besondere Aufmerksamkeit erhalten. Zudem warten Duelle gegen SV Rugenbergen II, SV Bergstedt und den 1. FC Quickborn.