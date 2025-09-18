Fabian Stutz erklärt den Erfolgslauf des TSV Eller 04

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
„Mit dem Rather SV haben wir vor einigen Jahren sogar mal sieben Spiel hintereinander gewonnen, bevor die Saison coronabedingt vorzeitig abgebrochen werden musste“, erinnert sich Fabian Stutz zurück. Damals wie heute war die Euphorie groß. „Für einen Fußballer fühlen sich solche Erfolgsserien immer aufs Neue gut an“, führt der 30-Jährige weiter aus. Und die Chancen stehen gut, dass Stutz mit seinem aktuellen Team den damaligen Rather Lauf sogar übertrumpfen kann.
Denn in der momentanen Verfassung scheint Eller 04 in der Bezirksliga-Gruppe 1 eine Klasse für sich zu sein. „Wir verfügen mittlerweile auf jeder Position über hohe Qualität. Und dann ist es aus meiner Sicht folgerichtig, dass sich der Erfolg einstellt“, sagt der ehemalige Oberligaspieler. Neben der individuellen Qualität spielt für Stutz aber ebenso eine Rolle, dass der Kern der Mannschaft schon seit längerer Zeit beisammen ist. „Bei uns ist etwas zusammengewachsen. Das Vertrauen ist da. Auf dieser Basis kann ein Dennis Ordelheide sich beispielsweise auf das Toreschießen konzentrieren, weil er genau weiß, dass sich die Jungs um ihn herum für den Erfolg der Mannschaft zerreißen.“
Geht es in die Landesliga?
Jener Ordelheide absolvierte bislang erst eine einzige Partie in dieser Spielzeit. Negativ fiel das nicht ins Gewicht, weil andere wie Fabian Stutz in die Bresche sprangen. Die Auswahl gerade an Offensivspielern ist groß in Eller. Trägt also auch der Konkurrenzkampf im Kader zum momentanen Erfolg bei? „Ein Quäntchen mehr Leistung wird dieser bestimmt herauskitzeln“, sagt Stutz, der sich persönlich aber nicht zu sehr mit dem Konkurrenzgedanken befasst. Denn: „Erstens ist es in der Bezirksliga selten der Fall, dass einmal alle Spieler an Bord sind, und zweitens ist das im Zweifel das Luxusproblem des Trainers, mit dem er umzugehen hat.“
Ob dieser Luxus Eller 04 und Fabian Stutz am Ende der Saison zurück in die Landesliga spülen wird, lässt der Spieler bewusst noch offen. „Ob ich in einem solchen Fall noch einmal auf die Landesliga brenne oder sage, ich höre auf, wenn es am schönsten ist, weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem auch familiäre Aspekte eine Rolle spielen“, sagt Stutz. Anstatt zu weit in die Ferne zu schauen, konzentriert sich der Flügelspieler lieber auf kurzfristige Ziele – das kommende Auswärtsspiel beim 1. FC Grevenbroich-Süd und den Ausbau der Erfolgsserie mit der TSV Eller 04. „Wir können mit breiter Brust dort hinfahren und sollten als Tabellenführer den natürlich Anspruch haben, das Spiel zu gewinnen.“