Fabian Stutz erklärt den Erfolgslauf des TSV Eller 04

Ob dieser Luxus Eller 04 und Fabian Stutz am Ende der Saison zurück in die Landesliga spülen wird, lässt der Spieler bewusst noch offen. „Ob ich in einem solchen Fall noch einmal auf die Landesliga brenne oder sage, ich höre auf, wenn es am schönsten ist, weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem auch familiäre Aspekte eine Rolle spielen“, sagt Stutz. Anstatt zu weit in die Ferne zu schauen, konzentriert sich der Flügelspieler lieber auf kurzfristige Ziele – das kommende Auswärtsspiel beim 1. FC Grevenbroich-Süd und den Ausbau der Erfolgsserie mit der TSV Eller 04. „Wir können mit breiter Brust dort hinfahren und sollten als Tabellenführer den natürlich Anspruch haben, das Spiel zu gewinnen.“