Fabian Spitzer: „Die neuen Regeln sind nicht kompliziert“

Die bei der WM gesehenen, neuen Regeln werden teilweise auch im Amateurfußball umgesetzt. – Foto: Marcel Eichholz

Bei der Weltmeisterschaft 2026 wurden sie erstmals der breiten Öffentlichkeit präsentiert, mit dem Start der Sommervorbereitung gelten sie nun auch bundesweit auf allen Amateurplätzen: Die neuen Regeln des International Football Association Board (IFAB) sollen unnötige Verzögerungen eindämmen und für mehr Netto-Spielzeit sorgen. Während sich viele Spieler und Fans erst nach und nach an die neuen Vorgaben gewöhnen, müssen sich vor allem die Spielleiter intensiv mit der Umsetzung beschäftigen.

Fabian Spitzer pfeift selbst noch in der Kreisliga A und ist seit Anfang 2024 Schiedsrichter-Obmann im Fußballkreis Moers. Gemeinsam mit seinen Unparteiischen hat der 30-jährige Lehrer die ersten Schulungen bereits absolviert.

FABIAN SPITZER Wir haben die Unterlagen des Verbands gemeinsam durchgearbeitet. Grundsätzlich sind die neuen Regeln nicht kompliziert, aber in der Praxis gibt es einige Situationen, die erst einmal geklärt werden müssen. Insgesamt finde ich den Ansatz aber gut.

SPITZER Vor allem bei der neuen Ein-Minuten-Regel nach Verletzungsunterbrechungen. Da kamen direkt Fragen auf: Was passiert zum Beispiel, wenn sich ein Spieler 30 Sekunden vor der Halbzeit verletzt? Läuft die Minute in der zweiten Halbzeit weiter oder zählt sie nur, wenn der Schiedsrichter das Spiel tatsächlich unterbrochen hat? Genau solche Szenarien haben wir besprochen. Persönlich würde ich – abgesehen von Kopfverletzungen, bei denen wir ohnehin sofort abpfeifen müssen – das Spiel möglichst weiterlaufen lassen und den Spielern die Möglichkeit geben, den Ball selbst ins Aus zu spielen. Dann entstehen viele Diskussionen gar nicht erst.

Für die Schiedsrichter bedeutet das aber auch deutlich mehr Arbeit – oder?

SPITZER Definitiv. Wir müssen jetzt Einwürfe und Abstöße mitzählen, Zeitlimits bei Auswechslungen überwachen und zusätzlich darauf achten, wann verletzte Spieler wieder aufs Feld dürfen. Bei der WM stehen vier Offizielle auf dem Platz. Im Amateurfußball sind wir meistens alleine unterwegs und müssen gleichzeitig das Spiel leiten. Das wird sicherlich herausfordernd.

Erwarten Sie deshalb mehr Diskussionen auf den Sportplätzen?

SPITZER Ich glaube nicht, dass wir die neuen Regeln ständig ahnden müssen. Die Spieler werden das in den meisten Fällen gar nicht ausreizen. Niemand nimmt freiwillig eine Minute Unterzahl in Kauf. Sie werden das Spiel oft einfach schnell fortsetzen.

Wie viel Ermessensspielraum und Fingerspitzengefühl werden künftig dabei nötig sein?

SPITZER Beim Einwurf beginnt der Countdown für mich erst, wenn der Spieler wirklich bereit ist und mit dem Ball Richtung Spielfeld geht. Beim Abstoß fange ich an zu zählen, wenn der Ball kontrolliert liegt. Bei der neuen Abschlag-Regel im vergangenen Jahr dachten auch viele, das wird eine riesige Umstellung. Heute redet kaum noch jemand darüber. Ich musste bislang zum Beispiel noch keine einzige Ecke pfeifen, weil ein Torwart den Ball zu lange in den Händen gehalten hat.

Seit 2024 soll grundsätzlich nur noch der Kapitän bei wichtigen Entscheidungen den Dialog mit dem Schiedsrichter suchen, um Rudelbildungen zu verhindern. Wie funktioniert das inzwischen?

SPITZER Das ist etwas verwässert. Im Winter wurde das noch einmal thematisiert und ist bei Schiedsrichter-Beobachtungen auch weiterhin ein Thema. Im normalen Spielbetrieb wird darauf inzwischen aber nicht mehr ganz so viel Wert gelegt.

Die WM hat nicht nur wegen der zurückgenommenen Roten Karte des US-Amerikaners Folarin Balogun für viel Empörung gesorgt. Sie verfolgen das Turnier auch aus Schiedsrichter-Sicht. Wie bewerten Sie die Leistungen der internationalen Referees?

SPITZER Da waren schon einige merkwürdige Situationen dabei. Teilweise fragt man sich schon, wofür es den Videoassistenten überhaupt gibt. Gerade wenn Entscheidungen trotz langer Überprüfung schwer nachvollziehbar bleiben. Das aberkannte Tor von Jonathan Tah gegen Paraguay, das hohe Bein von Aleksandar Pavlovic vor dem 1:0 gegen Ecuador, die nicht gegebene Rote Karte gegen Lionel Messi oder die getroffene Spider-Cam vor dem Ausgleich der Engländer im Viertelfinale gegen Norwegen. Da fehlen einem manchmal die Erklärungen, und das ist für Außenstehende verwirrend, auch wenn die FIFA das oft clever kommuniziert.

Wo sehen Sie beim VAR, der nun auch bei Ecken und Platzverweisen einschreiten darf, den größten Verbesserungsbedarf?

SPITZER International gehen die Schiedsrichter zwar schneller selbst an den Bildschirm, aber dadurch werden die Entscheidungen nicht automatisch besser. Die Stadiondurchsagen gehen häufig unter. Da würde es meiner Meinung nach schon reichen, die Erklärung zusätzlich auf der Anzeigetafel einzublenden.

Bei der WM wurden außerdem weitere Maßnahmen eingeführt – etwa die strengere Auslegung beim Verdecken des Mundes bei Beleidigungen oder die Hydration Breaks. Wie stehen Sie dazu?

SPITZER Es kommt darauf an, ob eine konfrontative Situation vorliegt. Gut, dass wir im Amateurfußball damit gar nicht erst anfangen. Das Gleiche gilt für verpflichtende Trinkpausen. Bei großer Hitze reagieren wir ohnehin schon und legen entsprechende Unterbrechungen ein.