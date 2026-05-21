Seit Jahren ist Fabian Schmidt eine Stütze des Bezirksligisten FC Wehr. Nach dieser Saison wird der frühere Verbandsliga-Fußballer des SV Weil, der für die BZ den Spieltag tippt, seine Laufbahn beenden.
Eigentlich steckt Fabian Schmidt noch im besten Fußballeralter. Im Juni wird er seinen 33. Geburtstag feiern. Bis dahin stehen für den Mittelfeldspieler mit dem FC Wehr noch vier Bezirksligaspiele auf dem Programm. Für den Kapitän ist es die finale Phase seiner Abschiedstour: Nach dem Saisonende wird Schmidt seine Kickstiefel an den Nagel hängen.
„Mir ist in den vergangenen Jahren etwas die Lust abhandengekommen und durch einige Verletzungen war es zuletzt immer schwierig geworden, sich wieder aufzuraffen“, erklärt der 32-Jährige seine Entscheidung.
Für ihn sei jetzt der beste Zeitpunkt, sich anderen Lebenszielen zuzuwenden – sicher auch zur Freude von Ehefrau Alina. „Ich habe mehr Freizeit“, sagt Schmidt, der in der Schweiz als Chemielaborant arbeitet, „und ich kann jetzt öfter Padel-Tennis spielen“. Das sei seine neue Leidenschaft geworden. „In unserer Mannschaft spielen das fast 90 Prozent.“
Weiterlesen: Fabian Schmidt befindet sich beim FC Wehr auf Abschiedstour (BZ-Plus)