Fabian Schmidt befindet sich beim FC Wehr auf Abschiedstour

„Etwas die Lust abhandengekommen“: Fabian Schmidt will sich künftig mehr dem Padel-Tennis widmen. | Foto: Gerd Gründl

Seit Jahren ist Fabian Schmidt eine Stütze des Bezirksligisten FC Wehr. Nach dieser Saison wird der frühere Verbandsliga-Fußballer des SV Weil, der für die BZ den Spieltag tippt, seine Laufbahn beenden.

Eigentlich steckt Fabian Schmidt noch im besten Fußballeralter. Im Juni wird er seinen 33. Geburtstag feiern. Bis dahin stehen für den Mittelfeldspieler mit dem FC Wehr noch vier Bezirksligaspiele auf dem Programm. Für den Kapitän ist es die finale Phase seiner Abschiedstour: Nach dem Saisonende wird Schmidt seine Kickstiefel an den Nagel hängen.

„Mir ist in den vergangenen Jahren etwas die Lust abhandengekommen und durch einige Verletzungen war es zuletzt immer schwierig geworden, sich wieder aufzuraffen“, erklärt der 32-Jährige seine Entscheidung.